11 italijanskih mest izoliranih, če bo treba, bo na pomoč prišla vojska. Na Hrvaškem čakajo rezultat testa

Ducat mest na severu italije v regijah Benečija in Lombardija tako ostaja v karanteni, okoli 50.000 ljudi so tako oblasti "prosile, da ostanejo doma".

Premier Giuseppe Conte je sporočil, da je kraje v karanteni prepovedano zapustiti ali jih obiskati. To je mogoče le s posebnim dovoljenjem.

Odpovedane so javne prireditve, vključno s pustnimi povorkami in nogometnimi tekmami italijanske prve lige. Jutri bodo ostale zaprte šole in podjetja.

Če bo treba, bodo na pomoč poklicali ne le policijo, ampak tudi vojsko in tako zagotovili, da se preventivni ukrepi resnično izvajajo, še pravijo italijanske oblasti, ki se bojijo, da je koronavirus ušel izpod nadzora in ni več povezan le z obvladljivimi nekaj primeri okužbe.

"Virus je zelo nalezljiv," je dejal vodja zdravstvene službe v Lombardiji Giulio Gallera. Okuženi v Italiji sicer prihajajo iz petih regij, po zadnjih podatkih, ki jih navaja Ansa pa je 18 okuženih na intenzivni negi.

Prav tako je koronavirus še posebej nevaren za starejše in ljudi s predhodnimi bolezenskimi stanji. Pacienta, ki sta zaradi koronavirusa umrla v Italiji, sta bila starejši moški in starejša ženska.

Na Hrvaškem čakajo rezultate testa

V hrvaški Rijeki so medtem v tamkajšnjo bolnišnico sprejeli italijanskega pacienta, ki ima simptome, ki bi lahko bili povezani z okužbo s koronavirusom.

Pacienta so poslali v izolacijo, rezultati testa, ki bo pokazal ali dejansko gre za novi koronavirus ali za kakšno drugo bolezen, pa bodo znani tekom dneva, piše 24sata.hr.

Težave v Južni Koreji

Število okuženih z novim koronavirusom medtem še naprej narašča tudi v Južni Koreji, kjer je umrlo že pet ljudi.

Število okuženih se je povzpelo na 556, 309 naj bi bilo povezanih z versko skupino, zato so oblasti na teren poslale okoli 600 policistov, da poiščejo še 670 članov te skupine. Iščejo jih tako na stalnih naslovih kot tudi na mestih, kamor jih pelje sledenje njihovi komunikaciji.

Južnokorejska oblast je zaradi širjenja virusa razglasila najvišjo stopnjo nevarnosti. Kot je povedal njihov predsednik, je zdaj ključno obdobje, v katerem bodo v boju z grozečo epidemijo zmagali ali izgubili, zato je dodal, da je ključno, da se javnost zaveda, kako pomembno je, da najdejo vse potencialno okužene.

V Vuhanu se razmere umirjajo

V epicentru izbruha, kitajskem Vuhanu pa je te dni ekipa WHO, ki opazuje tamkajšnje razmere.

V mestu naj bi se razmere umirjale, število na novo okuženih namreč pada iz dneva v dan. Še vedno pa je hospitaliziranih več tisoč ljudi.

WHO skrbi širjenje virusa

Novi koronavirus se je konec lanskega leta pojavil v kitajski provinci Hubej, od tam pa se je razširil že v 26 držav, kjer je bilo potrjenih že več kot 1400 primerov okužb in 11 smrti.

Na Kitajskem so doslej našteli 76.392 primerov okužb, umrlo je 2.348 ljudi.

Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je virus nujno zajeziti. Skrbi jih porast primerov okužb ljudi, ki v zadnjem času niso potovali na Kitajsko, niti niso bili v stiku z osebami, ki so bile v zadnjem času na Kitajskem. Prav tako jih skrbi, da bi se bolezen razširila v predele sveta z najbolj šibkimi zdravstvenimi sistemi - torej predvsem v Afriko.