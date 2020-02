V Italiji že 14 žrtev, zaščitne maske prodajali za 5000 evrov

"Zaščitne maske po 5000 evrov in sploh niso varne," je na Twitterju objavila italijanska finančna policija, ki je "vojnim dobičkarjem" že stopila na prste. Italijanska ladja z več tisoč potniki je na Karibih zaman prosila za dovoljenje za pristanek, iz Japonske pa poročajo o ženski, ki je bolezen prebolela in zbolela še enkrat.

Seznam evropskih držav, v katerih so potrdili primere okužb s koronavirusom, se še naprej daljša. Po novem so med njimi tudi Danska, Norveška in Švica. Dva nova primera so potrdili v Veliki Britaniji, skupaj jih je 15.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Po številu primerov še vedno prednjači Italija. Število žrtev se je tam povzpelo na 14, število okuženih pa je že preseglo 500, je povedal poveljnik italijanske civilne zaščite Angelo Borelli. Svetovalec vlade za trenutno krizo Walter Ricciardi sicer dvomi v resničnost tega podatka in meni, da je številka najverjetneje prenapihnjena. Nacionalni inštitut za zdravje je namreč potrdil le okrog 190 od prek 400 primerov okužbe, ki so jih sporočile regionalne zdravstvene oblasti, je pojasnil v včerajšnjem pogovoru za časnik Corriere della Sera. Razveseljiva novica medtem prihaja iz Piacenze. Tam je rodila okužena ženska, novorojenček pa ne le, da je zdrav, ampak v njegovem telesu virusa sploh ni. Italija je danes napovedala, da bo omejila število testov za okužbo na novi koronavirus. Poslej bodo testirali samo osebe z bolezenskimi znaki. Na tak način želijo razbremeniti italijanske bolnišnice. Od doslej opravljenih testov v Italiji je bilo 96 odstotkov negativnih. Italijanski zunanji minister Luigi di Maio pa svari pred škodo, ki jo italijanskemu gospodarstvu povzroča vtis v tujini, da je zaradi koronavirusa ohromljena celotna država. Dostop do enajstih krajev, kjer so potrdili žarišča virusa, je sicer res še vedno prepovedan, a to predstavlja le 0,05 odstotka površine države, je dejal. Predsednik dežele Lombardija v samoizolacijo V izolaciji je od včeraj tudi guverner dežele Lombardija Attilio Fontana. Kot je sporočil na svojem Facebookovem računu, se je za to odločil, potem ko so prisotnost virusa potrdili pri njegovi tesni sodelavki. Obenem je napovedal, da bodo počasi začeli rahljati stroge preventivne ukrepe, med drugim bi lahko že v kratkem pričakovali odprtje milanskih muzejev, pa tudi bari so že lahko odprti tudi po šesti uri zvečer. Finančna policija nad 'vojne zaslužkarje' Podobno kot pri nas tudi v Italiji primanjkuje tako zaščitnih mask kot razkužil, trgovci pa so v tem videli priložnost za hiter zaslužek. A jim je načrte prekrižala finančna policija, ki je obiskala prostore spletnih trgovcev Amazon in eBay in zasegla dokumente ter računalniške podatke, ki dokazujejo navijanje cen. Te so bile res bizarne. Finančna policija je v objavi na Twitterju izpostavila ponudnika, ki je za zaščitne maske, sicer vredne nekaj centov, postavil ceno 5000 evrov. In sploh ne pomagajo, so dodali.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Oba trgovca v preiskavi sodelujeta, poudarjata pa, da ponudniki cene postavljajo sami. Policija je ovadila 20 oseb. MCS Meravigliosa, še ena ladja, ki je nihče ni hotel Nepričakovano odisejado so doživeli potniki na ladji za križarjenje MCS Meraviglia. Na njej sicer ni bilo nobenega potnika s koronavirusom, le ena nesrečnica je zbolela za gripo, a so ji kljub temu dovoljenje za pristanek najprej odrekli na Jamajki, nato pa še na Kajmanskih otokih. Nazadnje so se potnikov in posadke "usmilili" Mehičani, zasidrala se bo lahko v Cozumelu, kjer pa že potekajo protesti. Na ladji je 4580 potnikov in 1600 članov posadke.

Ladji MCS Meraviglia niso dovolili pristanka na Jamajki in Kajmanskih otokih. FOTO: Dreamstime