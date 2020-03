ZDA, Avstralija in Tajska zabeležile prve smrtne žrtve koronavirusa

ZDA, Avstralija in Tajska so zabeležile prve smrtne žrtve novega koronavirusa. Ameriške oblasti so dodatno omejile potovanja v tujino, letalski prevoznik American Airlines pa je do nadaljnjega prekinil lete v Milano. V Avstraliji je umrl 78-letni potnik ladje za križarjenje Diamond Princess, na Tajskem pa 35-letni trgovec.

Znane so podrobnosti prve zabeležene smrti zaradi koronavirusa v ZDA. Gre za moškega, starega okoli 50 let, ki je imel predhodne zdravstvene težave. Umrl je v bolnišnici v Kirklandu blizu Seattla. Oblasti ne vedo, kako je prišel v stik z virusom, nima zgodovine potovanj na ogrožena območja. Podpredsednik Mike Pence je v soboto sporočil, da bodo sodelovali z Italijo pri pregledovanju potnikov, ki bodo v ZDA prispeli iz Italije. Prav tako je zunanje ministrstvo zvišalo nevarnost potovanj na nekatera območja Italije na četrto stopnjo, kar pomeni: "Ne potujte." Opozorilo velja za pokrajini Lombardija in Veneto, kjer so zabeležili največ okužb. Ameriške oblasti so svojim državljanom prepovedale nadaljnja potovanja v Iran, za Južno Korejo pa so izdale opozorilo.

Donald Trump in Mike Pence sta na tiskovni konferenci predstavila podrobnosti smrti prvega Američana. FOTO: AP

Ameriški letalski prevoznik American Airlines je kmalu po novinarski konferenci Donalda Trumpa sporočil, da bo začasno prekinil vse svoje lete v Milano. Do 24. aprila tako v Milano ne bodo leteli iz New Yorka in Miamija. Prvo smrt zaradi koronavirusa so medtem potrdili tudi v Avstraliji. Umrl je 78-letni potnik z ladje za križarjenje Diamond Princess, na kateri so bivali tudi Slovenci. Bil je eden od 164 Avstralcev, ki so jih evakuirali iz Japonske. Moški je izgubil zavest v nedeljo v zgodnjih jutranjih urah po lokalnem času na intenzivni negi. Njegova žena je prav tako okužena in je v izolaciji. Južna Koreja je zabeležila 376 novih primerov, skupno je tam zdaj okuženih 3526 ljudi, 17 jih je umrlo. Od 376 primerov jih je 333 v provinci Daegu, 300 km od prestolnice Seula, provinca pa je središče izbruha virusa v Južni Koreji. Povezujejo ga z versko skupino Shincheonji.

Na Japonskem je umrl starejši moški, ki se je z virusom po vsej verjetnosti okužil v bolnišnici. FOTO: AP

Na Kitajskem se medtem stanje nekoliko umirja. V nedeljo so zabeležili 35 smrti in 573 novih primerov. Vse smrti, razen ene, so se zgodile v provinci Hubej – središču izbruha – prav tako so vsi novi primeri, razen treh, zabeleženi v provinci Hubej. Skupno so na Kitajskem potrdili 79.824 primerov, 41.825 pa jih je že okrevalo. 2870 ljudi je umrlo. Podatki na Kitajskem sicer kažejo, da je smrtnost virusa okoli 3,6-odstotna. Mediji še poročajo, da sta zaradi izgorelosti umrla dva kitajska zdravnika. Tajska je medtem potrdila 42. primer koronavirusa, potem ko je bil v soboto na testih pozitiven 21-letnik. Kot so sporočile oblasti, je 21-letnik z virusom prišel v stik preko dela s tujimi turisti in je zbolel 24. februarja. Trenutno je v bolnišnici v Bangkoku. Reuters, ki navaja neimenovane vire, pa piše, da so na Tajskem zabeležili tudi prvo smrtno žrtev. Umrl je 35-letni trgovec, pri katerem so potrdili še mrzlico denga. Novo smrt so zabeležili tudi na Japonskem. Umrl je moški, star okoli 70 let, na otoku Hokaido. Zaradi druge bolezni so ga hospitalizirali 17. januarja, nato pa je začel kazati znake okužbe s koronavirusom. Po vsej verjetnosti se je okužil v bolnišnici.

V Iranu je do zdaj umrlo 43 ljudi, 593 je okuženih. FOTO: AP