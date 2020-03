Na Hrvaškem potrdili deveti primer koronavirusa, papež Frančišek ni okužen

Zaradi izbruha koronavirusa je po vsem svetu umrlo že več kot 3100 ljudi, več kot 90.000 jih je zbolelo. Prve primere okužbe so potrdili v Savdski Arabiji, Tuniziji, Maroku in Senegalu.

Medtem število primerov na Kitajskem, kjer so prvič zabeležili izbruh, pada, a po drugi strani vztrajno raste drugod po svetu - zunaj Kitajske so včeraj zabeležili kar devetkrat več novih primerov kot na Kitajskem, podatke WHO navaja AFP.

Svet vstopa v neznano v boju proti novemu koronavirusu, opozarja Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), in dodaja, da je virus "edinstven", a da je izbruh mogoče zajeziti.

Južna Koreja "vstopila v vojno s koronavirusom"

Zunaj Kitajske so najhujši izbruh koronavirusa zabeležili v Iranu, Italiji in Južni Koreji. Slednja je zabeležila že 5186 potrjenih primerov, umrlo je 31 ljudi."Celotna država je vstopila v vojno s to nalezljivo boleznijo,"je dejal južnokorejski predsednik Moon Jae-in. Večina primerov v Južni Koreji je povezana z zaprto versko skupnostjo, Jezusovo cerkvijo Shincheonji, danes pa so potrdili, da sta vsaj dva člana skupnosti potovala v Vuhan, poroča BBC.

Južnokorejska centralna banka je posvarila, da bo 12. največje gospodarstvo na svetu v prvem četrtletju zabeležilo negativno rast, saj bo epidemija prizadela tako potrošnjo kot izvoz. Moon je napovedal, da bo vlada gospodarstvu pomagala z več kot 30.000 milijardami vonov (23 milijardami evrov), piše STA. Zaradi epidemije so v zadnjih dneh odpovedali številne prireditve, od koncertov do športnih tekmovanj. Šole in vrtci po vsej državi bodo zaprti še tri tedne.

Z več kot 1500 okuženimi in 66 smrtnimi žrtvami v Iranu beležijo drugi največji izbruh bolezni zunaj Kitajske. Sem so v ponedeljek prispeli tudi strokovnjaki Združenih narodov. Svoje strokovnjake je v Iran poslala tudi Kitajska, medtem ko so Nemčija, Francija in Velika Britanija obljubile pomoč v obliki zdravstvenih pripomočkov.

V ZDA šest mrtvih, na Hrvaškem deveti primer okužbe

V Italiji je v ponedeljek število smrtnih žrtev poskočilo na 52, okuženih je več kot 1700 oseb. Na Hrvaškem so medtem potrdili že deveti primer okužbe. Oboleli po poročanju hrvaških medijev prihaja iz Varaždina, šlo pa naj bi za voznika, ki je hodil tudi v Italijo. Njegovo zdravstveno stanje ni znano.

Epidemija koronavirusa grozi tudi ZDA, kjer se je število smrtnih žrtev povzpelo na šest. Medtem na Belo hišo letijo številni očitki o poskusih zmanjševanja nevarnosti, ki bi jo izbruh lahko predstavlja, ter da se uradne izjave Bele hiše ne skladajo s trditvami zdravstvenih strokovnjakov. Podpredsednik Mike Pence je tako na primer oznanil, da bo zdravljenje za koronavirus na voljo že do poletja ali zgodnje jeseni.

Twitter zaposlenim svetuje delo od doma

Ameriški tehnološki gigant Twitter je svojim zaposlenim po vsem svetu ponudil možnost dela od doma. S tem želijo preprečiti širjenje koronavirusa. "Močno priporočamo vsem zaposlenim po vsem svetu, da delajo od doma, če je to mogoče," so zapisali. Delo od doma bo obvezno za zaposlene v Hongkongu, na Japonskem in v Južni Koreji. Dan pred tem je podjetje odpovedalo vsa nenujna službena potovanja in prireditve za zaposlene.