Države sprejemajo ukrepe za zajezitev bolezni, v Srbiji potrdili dva nova primera

Iz Italije se virus širi drugod po Evropi. Na avstrijskem Tirolskem zato od danes na mejnih prehodih z Italijo potnikom, ki želijo v Avstrijo, merijo telesno temperaturo. Mobilne zdravstvene ekipe bodo pregledovale železniške in cestne potnike. Avstrija je svoje prebivalce, ki so v Italiji, pozvala, naj se čim prej vrnejo domov.

Na Hrvaškem, kjer je potrjenih 13 primerov, morajo vsi tuji državljani, ki prihajajo iz žarišč koronavirusa, v 14-dnevno karanteno, vsi hrvaški pa v samoizolacijo. Vse prireditve z več kot tisoč udeleženci so odpovedane. V Srbiji so potrdili dva nova primera, skupno torej štiri, v BiH pa je doslej potrjen en primer.

Na Slovaškem pa morajo od danes vsi slovaški državljani, ki se bodo vrnili v domovino iz Italije, Kitajske, Južne Koreje ali Irana, v 14-dnevno karanteno. Enak ukrep bo veljal za vse, ki živijo z njimi v istem gospodinjstvu.

Irska vlada je odpovedala letošnjo parado ob dnevu svetega Patrika v Dublinu in drugod po državi, saj se želijo ogniti morebitnemu širjenju novega koronavirusa. Parada na irski nacionalni praznik vsako leto v Dublin privabi več sto tisoč ljudi, med njimi številne turiste.

V Španiji so potrdili 1204 primere okužbe, oblasti so že najavile sprejetje dodatnih varnostnih ukrepov. Več kot 70 obolelih se nahaja na intenzivni negi, 28 ljudi je umrlo. Dodatne ukrepe bodo uvedla visokorizična območja, med njimi tudi Madrid, poroča CNN.

Število novih okužb in žrtev v ZDA še naprej narašča

V ZDA so do ponedeljka zvečer potrdili skupno 708 okužb in 27 smrtnih žrtev, 15 okuženih pa je doslej ozdravelo.

Potnike z ladje za križarjenje Grand Princess, ki se je minuli teden vrnila s Havajev, so v ponedeljek zvečer izkrcali v Oaklandu. Posadka je ostala na ladji, dokler ne najdejo boljše rešitve, potnike pa bodo dali v karanteno ali pa jih v primeru potrjene okužbe z novim koronavirusom namestili v bolnišnicah. Kalifornijce bodo dali v karanteno pri San Diegu in Sacramentu, ostale v Teksasu in Georgii, tujce pa bodo peljali domov s čarterskimi letali. Na ladji so testirali le 45 ljudi in odkrili 21 okužb, večinoma pri članih posadke. Podjetje Princess Cruisess bo potnikom povrnilo vse stroške in jim brezplačno omogočilo še eno križarjenje v prihodnosti. Kljub temu gre pričakovati tožbe, saj so ljudi vkrcali na isto ladjo, ki se je pred tem vrnila iz Mehike in na kateri so kasneje ugotovili 12 okužb z virusom.