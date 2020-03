Na severu Italije, v Lombardiji, ki velja za najhuje prizadeto deželo zaradi novega koronavirusa, v bolnišnicah bijejo bitko s časom, da bi zagotovili več mest na intenzivnih oddelkih.

Samo včeraj so od skoraj 1900 novo okuženih v enote poljskih bolnišnic sprejeli okoli 500 ljudi z zelo hudimi simptomi. Zmanjkuje jim reševalnih vozil, da bi bolne odpeljali v bolnišnice v sosednje dežele. Od več kot 1440 smrtnih žrtev v Italiji jih je virus največ zahteval prav v Lombardiji, in sicer 966.

V katanteni v Milanu je tudi Slovenka, ki želi ostati anonimna, a ima za Slovence pomembno sporočilo. Kot je povedala za izredne novice na POP TV, gre za resno bolezen: "Jaz živim v Lombardiji, ki je ena od dveh najhuje prizadetih regij. Vem, da je hudo ostati doma v karanteni in da vsak misli - ah, saj ne bo nič. Tudi jaz sem mislila, saj je samo gripa, ni panike. Ampak sem hitro spremenila mnenje, ko sem videla številke obolelih in mrtvih. Jaz se zavedam, da nisem rizična skupina, ampak ostanite doma. Jaz se zavedam, da nisem rizična skupina, če že ne zaradi sebe, ima vsak od nas starše, sorodnike, stare starše, ki niso več mladi. Zavedajte se, da so rizična skupina."

Velikonočne slovesnosti v Vatikanu letos brez vernikov

Iz Vatikana so danes sporočili, da bodo vse velikonočne slovesnosti zaradi koronavirusa potekale brez vernikov. Velika noč bo letos 12. aprila.

"Zaradi trenutnih globalnih zdravstvenih izrednih razmer bodo vse liturgične slovesnosti v velikem tednu potekale brez fizične navzočnosti vernikov,"so sporočili iz vatikanskega urada, ki skrbi za določanje urnika papeža Frančiška.

Dodali so, da bodo vse splošne avdience in molitve angelovega čaščenja, ki jih vodi papež, do velike noči dostopne zgolj prek spleta. Angelovo čaščenje je sicer že minulo nedeljo zaradi koronavirusa potekalo brez navzočnosti vernikov na Trgu sv. Petra.

Italija je najhuje prizadeta evropska država v pandemiji novega koronavirusa. Tam je okuženih več kot 21.000 ljudi, umrlo pa jih je okoli 1440. Primere okužb so zabeležili tudi v Vatikanu.