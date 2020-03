Koronavirus dokončno prizemljil britanskega letalskega prevoznika Flybe

Britanska letalska družba Flybe je sporočila, da je prenehala poslovanje pod težo razmer, ki so nastale na svetovnem trgu letalskih prevoznikov zaradi izbruha okužb z novim koronavirusom. Iz družbe so strankam sporočili, da so prizemljili vse lete in prenehali poslovati.

"Če bi morali leteti Flybe, prosimo, da ne potujete na letališče, razen v primeru, če ste si uredili nadmoestni let," so iz letalske družbe sporočili strankam ter dodali, da jim pri iskanju alternativ ne morejo pomagati. Družba je bila ustanovljena leta 1979 in je svojčas veljala za največjega neodvisnega regionalnega prevoznika, ki je letno poskrbel za prevoz več kot osem milijonov ljudi na 200 različnih destinacij. A poslovne razmere so se za družbo v zadnjem času močno poslabšale. Britanska vlada je januarja letos opravila pogovore z vodilnimi v podjetju glede poslovnih bilanc. Težave podjetja so se pojavile še pred izbruhom koronavirusa. FOTO: AP Nato pa je prišlo do širitve novega koronavirusa v Evropi, letalske družbe pa so utrpele močan udarec. Številna podjetja so opozorila na zmanjšanje povpraševanja, kar jih je prisililo v odpoved letov, nekatere delavce pa so celo poslali na neplačan dopust, da bi zakrpali vrzeli v proračunu. PREBERI ŠE Če pri sebi opazite znake okužbe, ne hodite osebno do zdravnika Mednarodna agencija za zračni promet je prejšnji mesec ocenila, da bo izbruh virusa povzročil več miljard evrov škode in zmanjšal globalni tranzit za 4,7 odstotka, kar bo hkrati prvi padec povpraševanja po koncu finančne krize. Vsi leti, ki jih opravlja letalska družba Flybe so bili odpovedani. FOTO: AP "Finančne težave letalske družbe Flybe so bile dolgotrajne, zabeležene že pred izbruhom Covid-19," so sporočili iz britanske vlade ter dodali, da z drugimi prevozniki sodelujejo pri nujnem vzpostavljanju nadomestnih letov. Ob tem so oblasti pozvale druge ponudnike letalski prevozov, da potnikom ponudijo lete po znižanih cenah. Britanski oddelek za promet je medtem sporočil, da zaposlenim pri Flybe, ki bodo ostali brez službe, pomagajo pri iskanju novih delovnih mest, tako ko bo mogoče.