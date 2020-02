Hrvaške priprave na koronavirus: prva testiranja, pripravljena karantena

Hrvaški minister za zdravje je tako odredil vzpostavitev karantene na kliniki za nalezljive bolezni Dr. Fran Mihaljević v Zagrebu. Tja bodo pošiljali osebe, pri katerih bo obstajal sum na okužbo z novim koronavirusom.

Kot pravijo pristojni,takšne odločitve sprejemajo na podlagi izkušenj iz Italije, ki se te dni spopada z večjim izbruhom na severu države, zabeležili so že tudi primere smrti zaradi okužbe z novim koronavirusom.

"Pričakujem, da se bo virus prej ali slej pojavil na Hrvaškem," je za medije dejal hrvaški zdravstveni minister Vili Beroš.Prepričan je sicer, da je širjenje novega koronavirusa nemogoče ustaviti, a dodaja, da na srečo smrtnost zaenkrat ni visoka. "Okoli dva odstotka, kar je manj od običajne gripe. Je pa dejstvo, da gre za nov virus, novo bolezen," je dodal in izrazil upanje, da novi koronavirus ne bo mutiral.

V hrvaški Rijeki so medtem v tamkajšnjo bolnišnico sprejeli italijanskega pacienta, ki ima simptome, ki bi lahko bili povezani z okužbo s koronavirusom.

Pacienta so poslali v izolacijo, rezultati testa, ki bo pokazal, ali dejansko gre za novi koronavirus ali za kakšno drugo bolezen, pa bodo znani tekom dneva, piše 24sata.hr. Zaradi respiratornih težav so v bolnišnico sprejeli tudi žensko, ki je bila pred kratkim v Italiji, tudi njen vzorec so poslali na testiranje, pišejo hrvaški mediji.

Kaj pa pri nas?

Bojazen, da bomo kmalu pojav novega koronavirusa zabeležili tudi pri nas, glede na dogajanje v soseščini, narašča.

Včeraj je predsednik SDS Janez Janša na Twitterju od vlade, ki opravlja tekoče posle, zahteval, da skliče Svet za nacionalno varnost, ustanovi nacionalni krizni štab ter vzpostavi učinkovit nadzor na kritičnih vstopnih točkah v Slovenijo. Pozval je tudi k sprotnemu seznanjanju javnosti o koronavirusu.

Predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Marjan Šarec, je v odgovor Janši na Twitterju zapisal, da se pristojni dnevno usklajujejo in da "obstajajo tudi načrti v primeru širšega obsega bolezni". Po njegovem prepričanju je treba razmere jemati resno, vendar brez politizacije in ustvarjanja panike.

Minister za zdravje Aleš Šabeder, ki opravlja tekoče posle, je že pred tem - v minulem tednu - dejal, da pri nas imamo laboratorij za hitro diagnostiko in kapacitete za morebitno epidemijo.

Nekoliko drugačnega mnenja so v ljubljanskem UKC, kjer so opozorili, da bi nekaj bolnikov s tem virusom na infekcijski kliniki lahko oskrbeli, v primeru množičnega izbruha pa bi se zapletlo.