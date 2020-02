Koronavirus: ko panika pokvari sanjske počitnice

Križarjenje po Karibskem morju na krovu razkošne ladje z vmesnimi postanki na rajskih otokih? Sliši se kot sanjsko potovanje, a za 4580 potnikov in 1600 članov posadke ladje MCS Meraviglia, med njimi je vsaj deset slovenskih državljanov, so pričakovanja hitro treščila ob realnost – koronavirus. Pa čeprav nihče med njimi ni niti okužen niti ne kaže znakov okužbe.

Podobne simptome kaže še ena deklica, pri kateri pa prav tako test ni pokazal prisotnosti koronavirusa, piše STA.

Eden od članov posadke je resda zbolel, a imel je vse simptome navadne gripe, bolezen pa so pri njem potrdili tudi s testi. O sumu na koronavirus torej ni bilo govora, vendar je svoje naredil strah, ki se hitreje od virusa širi po svetu: najprej so ladji odrekli dobrodošlico na Jamajki, nato še na Kajmanskih otokih. Nekoliko prijaznejši sprejem so dočakali v Mehiki; lahko so se zasidrali na otoku Cozumel, vendar pa nihče ni smel na kopno, dokler se niso prepričali, da na ladji res ni koronavirusa. Izsledke so medtem že dobili, po pričakovanju so bili negativni, in potnikom MSC Meraviglia, ki po podatkih našega zunanjega ministrstva na krovu gosti vsaj deset slovenskih državljanov, so nazadnje le dovolili, da se izkrcajo. Plovbo bodo nadaljevali po programu, je na Twitterju objavilo zunanje ministrstvo. Mi pa dodajamo: če bodo le tokrat vsi verjeli medicinskim testom.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

MSC Meraviglia FOTO: Dreamstime

Nikjer dobrodošli Odisejada se je začela v torek zjutraj. Potnike MSC Meraviglia, ki je izplula iz Miamija, je po programu čakal postanek na Jamajki. Pristali naj bi v kraju Ocho Rios. A so jim jamajške oblasti, potem ko jih je kapitan obvestil o primeru gripe na krovu, to prepovedale. Plovbo so zato nadaljevali proti naslednji destinaciji, Georgetownu na Kajmanskih otokih, kjer se je zgodba ponovila. Pristati spet niso smeli, minister za zdravje kajmanske vlade jih je zavrnil z besedami, da mora zagotoviti zdravje in varnost prebivalcev otokov. Tako je MSC Meraviglia odplula proti naslednjemu cilju, mehiškemu otoku Cozumel, kjer so se stvari končno začele obračati na bolje. Vsaj pristali so lahko, čeprav ladje sprva niso smeli zapustiti. Danes so jim to vendarle dovolili, so sporočili iz družbe MSC Cruises, lastnice Meraviglie. Na otoku bodo ostali do večera, potem pa bo ladja zaplula proti Miamiju, so dodali.