Politiki v volilnih štabih pozabili na vzdrževanje ustrezne razdalje

Na Hrvaškem se še vedno soočajo z rastjo števila okuženih z novim koronavirusom, ki spremlja začetek turistične sezone naše južne sosede. Doslej so danes potrdili štiri nove primere okužbe, a podatke za večino države še čakajo.

Na Hrvaškem, kjer so imeli včeraj volitve, vse več očitkov leti na politike, ki so bili včeraj v svojih volilnih štabih in med volilno kampanjo slab zgled za državljane pri upoštevanju samozaščitnih ukrepov v boju proti koronavirusu. Hrvaški minister za zdravje Vili Beroš je priznal, da so v volilnem štabu HDZ včeraj na trenutke pozabili na vzdrževanje ustrezne medsebojne razdaljo in dodal, da upa, da ne bodo zato postali novo žarišče koronavirusa. A kot je poudaril, so si merili telesno temperaturo in ves čas razkuževali roke.

icon-expand Vili Beroš je priznal, da so v volilnem štabu HDZ včeraj na trenutke pozabili na medsebojno razdaljo. FOTO: AP

Svatje razširili virus po vsej državi Na Hrvaškem so včeraj sicer zabeležili 57 novih okužb. Največ okuženih pa v zadnjih dneh beležijo v Zagrebu, Osijeku, Požegi in Slavonskem Brodu. Novo žarišče je včeraj postal Slavonski Brod, vir okužb pa poroka v prestolnici. Udeleženci so virus razširili po vsej Hrvaški: od Slavonije do Kvarnerja in Dalmacije.