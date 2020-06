Na Hrvaškem samo v Zagrebu vsaj 38 novih primerov koronavirusa

Na sosednjem Hrvaškem so samo v Zagrebu našteli že 38 novih primerov koronavirusa, a rezultati vseh testov v hrvaški prestolnici še niso znani. Žarišča pa: nočni klubi. Eno okužbo so potrdili v Istri, gre za vneseno okužbo s Švedske. Novih primerov pa za zdaj niso zabeležili v Zadru, kjer se je odvijal zloglasni teniški turnir.

Na sosednjem Hrvaškem se soočajo s porastom okužb novega koronavirusa. Potem ko so v četrtek našteli 95 primerov in včeraj 56, so danes našteli že skoraj štirideset primerov, številka pa ni končna. Danes so tako v Zagrebu zabeležili najmanj 38 primerov. Kot pojasnjujejo pristojni, so žarišča nočni klubi. Tudi v Istri so zabeležili ene primer, poroča Dnevnik.hr. Kot poročajo hrvaški mediji, sta dva nova primera od včeraj tudi na Krku, v Lovranu pa je v karanteni cel razred, saj so okužbo potrdili pri eni izmed učenk.

icon-expand NIJZ potovanj na Hrvaško zaenkrat še ne odsvetuje. FOTO: Dreamstime

Slovenci množično v Zrće Iz Zrć, paškega letovišča, znanega po divjih zabavah in razvratu, medtem ko se virus prenaša med obiskovalci nočnih klubov, sporočajo, da je vse nared za prvo večjo zabavo, ki je napovedana med 9. in 12. julijem."Prodali smo nekaj več kot 1000 vstopnic, največ domačim gostom in Slovencem, kupci so tudi iz Nizozemske in Belgije. Zabavo smo pravkar tudi uradno napovedali, zato kmalu pričakujemo večje zanimanje gostov iz tujine. Kar pa se tiče zaščitnih ukrepov: festival bi moral potekati v klubu Noa, nekateri dogodki tudi v klubu Kalypso, če bo treba, pa smo pripravljeni vse skupaj preseliti na plažo Zrće. Za vse obiskovalce imamo pripravljene zaščitne maske, merili jim bomo tudi temperaturo,"je dejal Drago Vukelić, eden od organizatorjev festivala.