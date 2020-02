Koronavirus na Kitajskem sprožil svojevrsten 'eksperiment': kako se obnese delo od doma?

Z novim koronavirusom, ki je izbruhnil decembra, se je okužilo že 67.000 ljudi, umrlo pa jih je več kot 1500, večina na celinski Kitajski. Francija je potrdila tudi prvo žrtev virusa v Evropi, saj je umrla 80-letna kitajska turistka.

Okoli 60 milijonov ljudi na Kitajskem je medtem že od januarja dalje priklenjenih na dom, saj je vlada sprejela ukrepe, da bi omejila širjenje virusa. Kljub temu se že pojavlja pritisk na podjetja, češ, da se mora življenje počasi vrniti v stare tirnice. Kitajski predsednikŠi Džinping je ta teden na primer posvaril, da mora država stabilizirati ekonomijo.

Frustracije in nepričakovane prednosti

Omejitveni ukrepi, ki še vedno veljajo, so sprožili tudi največji ’eksperiment’ dela od doma do zdaj. Za nekatere delavce, recimo učitelje, je delo od doma lahko prava nočna mora, medtem ko v drugih sektorjih ta nepričakovani eksperiment žanje dobre odzive, mnogi pa se zavzemajo, da bi to lahko postala bolj stalna praksa.

Izbruh virusa je na kitajsko ekonomijo, ki je zaradi ameriške trgovinske vojne in padca povpraševanja znotraj države že trpela, pustil posledice. Zdaj, ko so številna podjetja zaprta že več tednov, se pojavljajo strahovi pred masovnimi odpuščanji in nezaposlenostjo.

Medtem ko oblasti že pozivajo k temu, da se ljudje vrnejo na delo, so se mnoga podjetja odločila, da bodo prakticirala delo od doma. Po poročanju časopisa China Daily se bo več kot polovica delavcev v Pekingu odločila za to možnost, in ne za vrnitev v pisarne. Tehnološka podjetja Tencent, Alibaba in Microsoft so za CNNpovedala, da bodo njihovi zaposleni še vsaj teden ali dva delali od doma. Tudi v Singapurju, Hongkongu in Macau so zaposlenim v javni upravi naročili, naj ostanejo doma, k temu pa so pozvali tudi tiste, ki delajo v privatnem sektorju.