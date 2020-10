Virus dosegel eno izmed redkih mest na svetu, kjer ga še niso zabeležili

Koronavirus je dosegel še eno izmed redkih mest na svetu, kjer so se mu doslej uspešno izogibali. Na Marshallovih otokih so namreč zabeležili prva dva primera koronavirusa. Virus sta na otok prinesla 36-letnica in 46-letnik, ki sta tja s Havajev priletela z vojaškim letalom, poroča BBC. Kot zagotavljajo oblasti, so ju takoj izolirali od preostalega prebivalstva. Marshallovi otoki so sicer, da bi preprečili vdor koronavirusa, že marca zaprli svoje meje.

Na Kitajskem, kjer je virus, ki je zdaj ohromil svet, izbruhnil, pa so zabeležili 47 novih primerov koronavirusa, kar je sicer največ v zadnjih dveh mesecih, so sporočile oblasti. Življenje tam zdaj teče že skoraj po ustaljenih tirnicah. Več kot pol novih primerov prihaja iz lokalnega žarišča, nekaj okužb pa prihaja iz tujine. Skupno število potrjenih primerov na Kitajskem je zdaj 85.915, medtem ko je umrlo 4634 ljudi.

"Veliko je odvisno od tega, kako bomo vsi skupaj ukrepali, a to bo drugačen božič," je dodala. Porast okužb opažajo tudi ZDA. Prvič so namreč v enem tednu potrdili več kot pol milijona okužb, teden prej jih je bilo 370.000.

V Indiji potrdili več kot osem milijonov okužb

V Indiji so potrdili več kot osem milijonov okužb z novim koronavirusom. S tem je Indija po ZDA postala druga država na svetu z največ okužbami. Širjenje novega koronavirusa se sicer v Indiji upočasnjuje, saj so zadnji milijon okužb potrdili v 18 dneh, potem ko so prejšnji milijon zabeležili v samo 13 dneh.

V Indiji, ki ima 1,3 milijarde prebivalcev, so v zadnjem dnevu potrdili 49.881 novih okužb s koronavirusom in dosegli skupno 8.040.203 okužbe, so sporočili z ministrstva za zdravje. Umrlo je še 517 bolnikov s covidom-19, skupno 120.507. To je tretje najvišje število mrtvih v pandemiji na svetu po ZDA in Braziliji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V ZDA, ki ima okoli 328 milijonov prebivalcev, so doslej potrdili 9,1 milijona okužb, umrlo pa je več kot 230.000 bolnikov.

V Indiji se v zadnjih petih tednih dnevno število okužb zmanjšuje, kar so zdravstvene oblasti pozdravile kot pomemben dosežek. V torek so v 24 urah potrdili 36.470 okužb, kar je bilo najmanjše dnevno število od 18. julija.

Okužbe so pred tem strmo naraščale med junijem in septembrom, potem ko so odpravili strogo karanteno in začeli odpirati gospodarstvo.

Strokovnjaki sedaj opozarjajo na možnost novega vala epidemije pred prihodom zime in vrste verskih festivalov, med katerimi bo 14. novembra najpomembnejši hindujski festival luči divali.