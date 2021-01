Na Kitajskem gradijo ogromen karantenski center, tja bodo preselili več vasi

Zadnje tedne pa se znova sooča s porastom okužb, še posebej na severu države, kjer so oblasti zaradi več manjših lokalnih izbruhov znova uvedle stroge karantenske ukrepe in množično testiranje, pripravljajo pa se tudi na selitev vaščanov celotnih vasi v nov velik center za karanteno.

Prizori v predmestju Shijiazhuanga, enajstmilijonske prestolnice province Hebei, so podobni tistim iz začetka lanskega leta, ko so samo v nekaj dneh zgradili veliko začasno bolnišnico v Vuhanu, takratnem žarišču okužb.

Kdo bo nastanjen v centru?

V centru za karanteno v Shijiazhuangu naj bi živelo več kot 4000 ljudi, ki so bili v tesnih stikih z okuženimi s koronavirusom. Državna televizijaCCTV je objavila posnetke delavcev, kako ponoči sestavljajo bivalnim kontejnerjem podobne konstrukcije. Kot pišeGuardian, naj bi imel vsak bivak svojo kopalnico, wifi in klimo.

Gradnjo so začeli 13. januarja, ko so v Shijiazhuangu uvedli karanteno zaradi več sto okužb v nekaj tednih. Več kot 20.000 vaščanov iz okolice mesta pa so oblasti poslale v poslopja, določena za karanteno. Več milijonov prebivalcev mesta so medtem večkrat testirali na okužbo.

Na Kitajskem so izredno pozorni na naraščanje okužb pred kitajskim novim letom v februarju, ko naj bi milijoni meščanov potovali v svoje domače kraje na podeželju.

V Veliki Britaniji največji delež smrti zaradi covida-19

V Veliki Britaniji trenutno glede na število prebivalcev beležijo največ smrti v povezavi s covidom-19 na svetu. V sedemdnevnem povprečju so namreč zabeležili 16,7 smrti na milijon ljudi, je razvidno iz izračunov oxfordske univerze.

Velika Britanija je glede na nove izračune, ki temeljijo na podatkih univerze Johnsa Hopkinsa, prehitela Češko, ki je bila dolgo na prvem mestu. Na Češkem sicer na milijon prebivalcev beležijo okoli 15,7 smrti v zadnjem tednu. V Sloveniji glede na te izračune trenutno beležijo 12,6 smrti na milijon prebivalcev.

V Veliki Britaniji bi lahko število smrti še naraslo, saj prihaja med vikendi in ob ponedeljkih do zamud pri poročanju statistike, poroča portal časnika Evening Standard.

V ZDA raste število smrti zaradi covida-19

V ZDA se je po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa z novim koronavirusom doslej okužilo več kot 24 milijonov ljudi, umrlo pa je 399.000 bolnikov s covidom-19. Število smrti zaradi covida-19 narašča v 30 ameriških zveznih državah, najbolj pa v Kaliforniji, kjer je doslej zaradi covida-19 umrlo več kot 33.700 ljudi.

Največ bolnikov s covidom-19 je doslej umrlo v zvezni državi New York, in sicer 41.173, kar je posledica rekordnega števila mrtvih med temi bolniki v lanskem aprilu. V New Yorku število smrti namreč trenutno narašča počasneje kot drugod. Guverner države Andrew Cuomo je v ponedeljek poročal o 153 mrtvih.

V New Yorku je bilo doslej s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 903.000 ljudi, z obema odmerkoma pa 104.000. Cuomo je izrazil razočaranje nad zvezno vlado, ki je obljubila, da bo sprostila rezerve cepiva, nato pa ugotovila, da rezerv ni več, saj so bile že razposlane. Cuomo je zato naslovil pisno prošnjo podjetju Pfizer, naj proda cepivo neposredno državi New York.

Po ZDA so doslej razdelili 31,2 milijona odmerkov cepiva, dejansko pa je bilo s prvim odmerkom cepljenih le 10,6 milijona ljudi. Čim hitreje želijo čim več ljudi cepiti v okrožju Los Angeles v Kaliforniji, kjer sedaj vsakih šest minut zaradi covida-19 umre ena oseba. Največ mrtvih na prebivalca je sicer v ZDA v Severni Dakoti, kjer zaradi covida-19 na 100.000 prebivalcev umre 185 ljudi.