Nekateri ameriški škofje odvračajo vernike od uporabe cepiva Johnson & Johnson

O tej temi so se sicer bioetiki in verski voditelji pogovarjali od samih začetkov razvijanja cepiva proti covid-19. Kot piše v Noti Kongregacije za nauk vere o moralnosti uporabe nekaterih cepiv proti covidu-19, ki so jo decembra 2020 objavili v slovenski škofovski konferenci, njeno objavo pa je odobril papež Frančišek, je, kadar ni na voljo etično neoporečnih cepiv proti covidu-19, moralno sprejemljivo uporabiti cepivo proti covidu-19, pri katerih so v procesu raziskovanja in proizvodnje uporabili celične linije splavljenih fetusov: "Moralna dolžnost izogibanja takšnega pasivnega materialnega sodelovanja ni zavezujoča, če obstaja huda nevarnost, kot je sicer nezadržno širjenje hudo patogenega agensa: v tem primeru pandemično širjenje virusa SARS-CoV-2, ki povzroča covid-19. Zato je potrebno upoštevati, da se lahko uporabljajo vsa cepiva, ki so priznana kot klinično varna in učinkovita, v trdni sodbi vesti, da uporaba teh cepiv ne pomeni formalnega sodelovanja pri splavu, iz katerega izvirajo celice, s katerimi so bila proizvedena cepiva. "

Nekateri ameriški škofje odvračajo katoličane od uporabe cepiva Johnson & Johnson, če so na voljo druga cepiva. Kot poroča CNN , je namreč Ameriška škofovska konferenca in vsaj še 6 drugih škofij po vsej državi objavilo izjave, v katerih so izrazili "moralno zaskrbljenost" o cepivu zaradi uporabe laboratorijsko gojenih celic, ki izvirajo iz celic, odvzetih v osemdesetih letih iz tkiv splavljenih človeških plodov. Oblasti opozarjajo, da državljani niso v položaju, ko bi lahko izbirali med cepivi, saj jih na globalni ravni primanjkuje, zato pozivajo k cepljenju z vsem odobrenimi in varnimi cepivi.

Ameriške zvezne države so sicer starostno mejo za cepljenje proti covidu-19 spustile na 50 let, predvsem pa se posvečajo učiteljem, v želji po čim hitrejši obnovi pouka v učilnicah. Nekatere države sicer hitijo tudi z odpravljanjem omejitvenih ukrepov proti širitvi pandemije.

Škofje v ZDA so izrazili moralno zaskrbljenost nad cepivom Johnson and Johnson.

V ZDA se je do sinoči po podatkih univerze Johns Hopkins s koronavirusom okužilo 28,8 milijona ljudi, umrlo pa jih je več kot 518.000. Samo v sredo je bilo 55.000 novih okužb in 1900 mrtvih. Povprečje zadnjega tedna je 60.000 novih okužb na dan in 2000 mrtvih.

Število okužb in smrti pada, število cepljenj pa narašča. Doslej so po ZDA z najmanj enim odmerkom Pfizerja ali Moderne cepili 20 odstotkov odraslega prebivalstva oziroma 52 milijonov ljudi. Z dvema odmerkoma pa so cepili deset odstotkov odraslih Američanov.

Države sedaj, ko so na voljo tudi cepiva podjetja Johnson & Johnson, širijo dostop do cepljenja. V New Yorku, kjer je število mrtvih v sredo padlo na 75, še vedno cepijo le starejše od 65 let, Indiana in Michigan pa bosta sredi marca starostno mejo spustili na tiste, ki so stari 50 let in več.

Arizona in Connecticut sta starostno mejo znižali na 55 let, Pensilvanija in Wisconsin sta vse nove odmerke cepiva Johnson & Johnson rezervirali za učitelje, v Detroitu pa so začeli cepiti vse delavce v tovarnah, ne glede na starost.

Predsednik ZDA Joe Biden je v torek napovedal, da bodo imeli v ZDA do konca maja dovolj odmerkov za cepljenje vseh odraslih Američanov. V Tennesseeju bodo od ponedeljka začeli cepiti tudi starejše od 16 let, ki imajo kakšne zdravstvene težave.

Biden in zdravstveni strokovnjaki opozarjajo, da nevarnosti še ni konec in kritizirajo zvezne države, kjer hitijo z odpravljanjem varnostnih ukrepov."Zdaj, ko smo na robu temeljite spremembe narave te bolezni, res ne potrebujemo neandertalskega razmišljanja, da je že vse v redu in da lahko vsi snamemo maske,"je dejal Biden.

To je letelo na republikanska guvernerja Teksasa in Misisipija, ki sta odpravila obvezno nošenje mask v zaprtih prostorih. "Misisipijčani ne potrebujemo skrbnikov. Če številke padajo, lahko ocenijo svoje možnosti in poslušajo strokovnjake. Mislim, da moramo zaupati Američanom, ne pa jih žaliti," je Bidnu odgovoril guverner Misisipija Tate Reeves.

Na Hrvaškem se rahlo zvišuje število novih okužb z novim koronavirusom

Na Hrvaškem so v minulih 24 urah ob 6965 opravljenih testih potrdili 667 novih okužb z novim koronavirusom. Umrlo je devet covidnih bolnikov, je danes potrdil nacionalni štab civilne zaščite. Danes objavljeno število novih okužb je nekoliko višje, kot je bilo prejšnja dva četrtka. V državi so potrdili tudi novo različico virusa.

Pred tednom dni so ob 6433 opravljenih testih potrdili 544 novih okužb z novim koronavirusom. Četrtek pred tem so ob 6072 opravljenih testih potrdili 365 okužb.