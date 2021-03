Večji del Italije znova obarvan v rdeče

Zaradi naraščajočega števila okužb z novim koronavirusom se danes v Italiji zaostrujejo ukrepi za preprečevanje njegovega širjenja. Za kar tri četrtine države po novem veljajo najostrejši ukrepi, skladni z rdečo obarvanostjo območja.

Delitev dežel na različno obarvane - rdeče, oranžne, rumene in bele - glede na število okužb so v 60-milijonski Italiji v boju proti pandemiji uvedli lani jeseni. Glede na novo ureditev bodo vse dežele ob incidenci 250 primerov okužbe na 100.000 prebivalcev v tednu dni samodejno označene kot rdeča območja. Takih je trenutno 11 od 20 dežel. Vse ostale z izjemno Sardinije, ki je bela z blagimi ukrepi, so oranžne.

Pouk na daljavo, zaprte vse nenujne trgovine

Na rdečih območjih so zaprti vsi lokali in restavracije, mogoč je le prevzem hrane in pijače za s sabo, zaprte so vse nenujne trgovine, pouk pa poteka na daljavo. Ljudje se lahko gibljejo le znotraj svojih dežel. Na oranžnih območjih so trgovine odprte, lokali in restavracije pa ostajajo zaprte.

V rumenih območjih so trgovine odprte, prav tako lokali in restavracije, ki pa se morajo zapreti ob 18. uri. V belih območjih z majhnim tveganjem za okužbo pa lahko mnoge od teh omejitev opustijo in restavracije lahko na primer zvečer strežejo hrano.

V skladu s petkovim odlokom vlade bo celotna država od 3. do 5. aprila, med velikonočnimi prazniki, označena kot rdeče območje.