Strma rast okužb v Afriki, omikron potrdili v Franciji in Grčiji

Nova različica koronavirusa se širi po svetu, število okužb v Afriki, med katerimi prevladuje omikron, pa strmo narašča. V Franciji so potrdili prva primera nove koronavirusne različice omikron na celini, in sicer pri moškem, ki se je pred kratkim vrnil iz Nigerije, so sporočile francoske oblasti. Prvi primer okužbe s to različico so odkrili tudi v Grčiji, je potrdil grški minister za zdravje Tanos Plevris. Zaradi nove koronavirusne različice in prihoda zime bodo v ZDA medtem s prihodnjim tednom zaostrili pogoje vstopa v državo.

Število okužb z novim koronavirusom v Afriki strmo narašča. Prejšnji teden so na celini zabeležili 52.300 novih primerov okužbe, kar je 105 odstotkov več kot prejšnji teden. V zadnjih 24 urah so v Južni Afriki zabeležili 8500 primerov okužbe, med katerimi že prevladuje nova različica omikron, poroča BBC. Nova koronavirusna različica omikron, ki so jo najprej potrdili prav v Južni Afriki, je bila doslej potrjena še v Bocvani, Gani in Nigeriji, je danes sporočil John Nkengasong iz Afriškega centra za nalezljive bolezni CDC. Po besedah Nkengasonga še vedno ni znano, koliko ljudi je okuženih z novo različico. V Južni Afriki so v zadnjih 24 urah zabeležili približno 8500 novih okužb z novim koronavirusom. To je skoraj še enkrat več kot dan prej, ko je bilo v državi potrjenih približno 4300 primerov. Zdravstvene oblasti verjamejo, da je vzrok za močno povečanje števila novih okužb različica omikron, ki po navedbah nacionalnih zdravstvenih oblasti že prevladuje v državi, še poroča BBC. Nkengasong je dejal, da je afriški center CDC zaskrbljen zaradi razmer na jugu Afrike. Oskrba s cepivi se izboljšuje, vendar cepljenje vseeno ne poteka dovolj hitro. Prav tako je izrazil zaskrbljenost, da se bo število okužb med decembrskimi prazniki močno povečalo. V Afriki je proti covidu-19 v celoti cepljenih le sedem odstotkov prebivalstva. Na celini so doslej prejeli 417 milijonov odmerkov cepiva, uporabili pa so le 235 milijonov odmerkov. Po podatkih CDC je bilo v Afriki do zdaj zabeleženih približno 8,6 milijona okužb z novim koronavirusom, umrlo je 223.000 covidnih bolnikov. Strokovnjaki medtem opozarjajo, da je število neprijavljenih primerov v Afriki, kjer živi 1,3 milijarde ljudi, verjetno večje. Prvi Grk z omikronom v karanteni na Kreti Prva oseba okužena z različico omikron v Grčiji je Grk, ki je v državo prispel iz Južne Afrike in je zdaj v karanteni na Kreti. Moški naj bi v Grčijo prišel 26. novembra. Plevris je še dejal, da so pristojni organi že pričeli s podrobnim sledenjem njegovih stikov. Francija v petem valu epidemije, znova bodo dovolili lete z juga Afrike Prva dva primera okužbe z različico omikron so danes potrdili tudi v celinski Franciji, potem ko so prvi primer na francoskem ozemlju nedavno odkrili na otoku Reunion v Indijskem oceanu. Nova primera zadevata moškega, ki ni bil cepljen proti covidu-19, in je v Francijo prispel 25. novembra, in z njim nepovezano cepljeno žensko, ki se je prav tako vrnila iz Južne Afrike. Francija se sooča s petim valom epidemije. Minister za zdravje Olivier Veran je opozoril, da bo število dnevno potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom verjetno že ta teden preseglo najvišje vrednosti iz tretjega vala, ki je izbruhnil lansko pomlad. Francija bo od sobote znova dovolila lete z juga Afrike, od koder so prvič poročali o različici omikron. Izkrcanje bo dovoljeno le prebivalcem Francije in EU, ki se bodo morali ob prihodu v državo testirati. Če bo rezultat testa negativen, bodo morali v sedemdnevno karanteno, v primeru pozitivnega testa pa v desetdnevno karanteno. ZDA zaostrujejo pogoje za vstop v državo Zaradi nove koronavirusne različice in prihoda zime bodo ZDA s prihodnjim tednom zaostrile pogoje vstopa v državo. Kot so sporočili iz Bele hiše, bo po novem negativen test na novi koronavirus namesto dosedanjih treh dni lahko star največ 24 ur. Nova ureditev bo veljala za vse mednarodne potnike ne glede na njihovo državljanstvo ali cepilni status. Kot je novinarjem povedal visoki predstavnik vlade, bo veljaven tako test PCR kot hitri antigenski test. Obvezni naknadni testi ali samoizolacija po vstopu v državo niso predvideni. Obveznost nošnje mask na letalih, vlakih in drugih sredstvih javnega prevoza se medtem podaljšuje najmanj do 18. marca prihodnje leto, je povedal. Tuji državljani morajo biti sicer že glede na trenutno veljavno ureditev za vstop v ZDA v celoti cepljeni. Podrobneje bo ukrepanje v boju proti omikronu v prihajajoči zimi še danes predstavil predsednik ZDA Joe Biden, ki naj bi po poročanju tujih tiskovnih agencij naznanil niz predvidenih ukrepov. Med temi je denimo tudi kampanja spodbujanja odraslih k cepljenju s poživitvenim odmerkom in k cepljenju otrok, da bi lahko ohranili odprte šole. Američanom naj bi bili poleg tega v večji meri na voljo brezplačni hitri testi. Prvi primer nove koronavirusne različice omikron so v ZDA potrdili v sredo.