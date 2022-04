Koronavirus poslabšal statistiko malarije, WHO upe polaga na cepiva

Podatkih WHO kažejo, da je leta 2020 zaradi malarije umrlo kar 12 odstotkov ljudi več kot leto pred tem. Umrlo naj bi jih namreč kar 627 tisoč. Prav tako je bilo tega leta po vsem svetu zabeleženih približno 241 milijonov primerov bolezni malarije oz. kar 14 milijonov več kot leto prej. Približno dve tretjini dodatnih smrti v tem letu je bilo povezanih z motnjami pri zagotavljanju potrebščin za preprečevanje širjenja bolezni, testiranje in zdravljenje.

"Malarija ogroža polovico svetovnega prebivalstva," poudarjajo pri WHO. Za bolj ogrožena področja se štejejo podsaharska Afrika, jugovzhodna Azija, vzhodno Sredozemlje, Amerika in nekatera območja v Pacifiku, kot so Papua Nova Gvineja in Salomonovi otoki. Kot so poudarili, je pred letom 2020 svet dosegel stalen napredek pri zaščiti in zdravljenju malarije, predvsem z uporabo mrež proti komarjem, obdelanih z insekticidi, testiranjem in učinkovitimi zdravili.

Polovico vseh primerov bolezni na svetu so leta 2020 poročali iz štirih afriških držav: Nigerije (31,9 odstotka znanih primerov), DR Kongo (13,2 odstotka), Tanzanije (4,1 odstotka) in Mozambika (3,8 odstotka). Dodatna statistika WHO kaže, da so leta 2020 približno 80 odstotkov vseh smrti zaradi malarije na afriški celini zabeležili pri otrocih, mlajših od pet let.