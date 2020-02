Že 361 smrtnih žrtev zarad koronavirusa, kitajske borze v težavah

Kitajski strokovnjaki ob tem predvidevajo, da bo novi koronavirus na Kitajskem vrhunec dosegel kasneje, kot so sprva pričakovali. "Pričakujemo, da bo vrhunec epidemije v desetih dneh do dveh tednih," je dejal vodja nacionalne strokovne skupine za boj proti koronavirusu Zhong Nanshan .

Vsi novi smrtni primeri zaradi novega koronavirusa pa so bili zabeleženi v provinci Hubej. Skupno naj bi bilo sumov na okužbo preko 20 tisoč. 11-milijonsko mesto Vuhan, ki je znano tudi kot mesto češnjevega cveta in motor gospodarstva osrednje kitajske, ima že več dni podobo mesta duhov.

Izbruh Sarsa pred 17 leti je povzročil okužbo 5327 ljudi, umrlo pa je 349 ljudi. Bolezen je sicer do maja 2005, ko je Svetovna zdravstvena organizacija objavila njeno iztrebljenje, zahtevala skupaj 774 smrtnih žrtev.

Medtem so kitajske oblasti sporočile, da so v Vuhan na ukaz Ši Jinpinga napotili več kot 1400 članov vojaškega zdravniškega osebja. Ti bodo z današnjim dnem začeli z delom v eni od dveh bolnišnic, ki so jo zgradili v vsega nekaj dneh. V vuhanski bolnišnici bo prostora za 1000 bolnikov. Prevoz zdravniškega osebja v provinco Hubej je največja transportna operacija kitajske vojske po potresu leta 2010 v mestu Jušu.

Okužbo s koronavirusom so potrdili v več kot 24 državah. Včeraj pa je umrl 44-letni moški na Filipinih, kar je prva zabeležena smrtna žrtev zunaj Kitajske.Šlo je sicer za kitajskega državljana.

Posledice izbruha virusa pa se kažejo tudi na borzah. Indeksi so ob začetku prvega dne trgovanja na borzi po koncu praznovanja kitajskega novega leta, zabeležili hude padce. Šanghajska borza in Šenzenska borza sta namreč izgubili osem odstotkov. Gre za najhujši dan po ’črnem ponedeljku’ avgusta 2015, ki je vplival tudi razpoloženje svetovnih borz. Na vrednosti je izgubil tudi kitajski juan, in sicer za poldrugi odstotek.