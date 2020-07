Koronavirus razkril: lani je bila tretjina turistov na Hrvaškem "na črno"

Za razliko od prejšnjih let, ko naj bi bilo na Hrvaškem okoli 30-odstotkov neprijavljenih "prijateljev in sorodnikov" v apartmajih in stanovanjih "na črno", morajo letos zaradi pandemskih varnostnih pogojev vsi, ki prispejo na Hrvaško, izpolniti obrazec, v katerega napišejo, kam gredo, na katerem naslovu bodo bivali in kako dolgo bodo ostali.

Strokovnjaki za turizem pravijo, da je razlika med nemogočo gnečo, ki so jo imeli julija lani, in letošnjim "praznim" turizmom, pravzaprav v tem, da je letos registriran dobesedno vsak gost na Hrvaškem.

A število gostov obeh let je jasno zabeleženo in številke ne lažejo, poroča Slobodna Dalmacija . Kdor je gosta registriral v nacionalnem sistemu registracije eVisitor, si ga zagotovo ni izmislil, saj mora zanj na podlagi registracije plačati turistično takso. 16. julija je na Hrvaškem prenočilo in bilo prijavljenih 537.514 posameznikov, kar je za po-koronsko sezono zelo impresivno število. Prav zato mu od domačinov skoraj nihče ne verjame.

Toda v praksi teh številk ni videti, saj obiskanost po besedah domačinov še zdaleč ne seže polovici lanskega turističnega mravljišča. Pred dobrim letom so bile ulice hrvaških turističnih krajev tako polne, da so se gostje komaj premikali, letos pa je daleč od tega.

Nočitev v zasebnih nastanitvenih obratih dvakrat več kot v hotelih

Zasebni nastanitveni obrati so v tej problematični sezoni zabeležili največ nočitev. Od začetka leta pa do danes je bilo nočitev v zasebnih nastanitvenih obratih dvakrat več kot v hotelih.

Od začetka leta je bilo v zasebnih nastanitvenih obratih zabeleženih 5,1 milijona prenočitev, v hotelih le 2,1 milijona nočitev, v kampih pa 2,6 milijona. Zadrska županija se je v juliju povzpela na vrh hrvaških turističnih regij glede na odstotek lanskega turističnega prometa in tako presegla dobro obiskano Istro in Kvarner.

Nekateri "vikendaši" prvič plačali turistično takso

V Zadru so dosegli že 56-odstotkov lanske obiskanosti in kar 65-odstotkov lanskih nočitev. Morda to okrožje najbolje kaže na zgoraj omenjene ne prijave gostov. V nekomercialnih nastanitvah, torej vikendih, ki so v lasti tako domačinov kot tujcev, med njimi tudi Slovencev, je trenutno desetkrat več gostov (40 tisoč) kot v hotelih. Gostje, ki so na svojih "vikendih" tam predstavljajo skoraj polovico vseh gostov. Za razliko od prejšnjih let so letos v strahu pred korono vsi registrirani na eVisitorju, predvsem tujci.

Podobno se kaže tudi v drugih regijah, od Istre, Kvarnerja pa vse do Dalmacije. Številni, ki imajo na Jadranu že desetletja vikende, so letos prvič vstopili v pisarno turistične organizacije in prijavili bivanje, kot to zakon sicer zahteva že 30 let.

Strah pred korono je v prijavo resnično prisilil skoraj vse, zato turističnim inšpektorjem skoraj da ni treba na teren. Kot še poroča Slobodna Dalmacija, je Covid-19 prinesel vsaj nekaj dobrega - da ljudje končno upoštevajo zakon.