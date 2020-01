41 mrtvih, med njimi zdravnik. Ženska z vročino pa naj bi pretentala letališki detektor

Število žrtev koronavirusa na Kitajskem hitro narašča, po podatkih tamkajšnjih oblasti je v provinci Hubej, kjer se je izbruh tudi začel, umrlo še 15 ljudi. Med umrlimi je tudi zdravnik, ki je delal v tamkajšnji bolnišnici. Trenutno je na Kitajskem potrjenih 1287 primerov okužbe, 41 ljudi pa je umrlo.

V senci boja z virusom tako mineva tudi praznovanje kitajskega novega leta, odpovedali so številne prireditve, vrata so zaprle številne znamenitosti, med drugim Prepovedano mesto in del kitajskega zidu. V Vuhanu se nadaljuje mrzlična gradnja bolnišnice s 1000 posteljami, ki naj bi jo zgradili v le šestih dneh – da bi tako zadostili velikim potrebam po zdravniški oskrbi okuženih.

Kitajske oblasti so se mrzlično lotile gradnje nove bolnišnice. FOTO: AP

Strokovnjaki poudarjajo, da je v zvezi z virusom še veliko neznank. Za zdaj sicer kaže, da ni tako smrtonosen, kot so se sprva bali, a opozarjajo, da bi tudi nižja smrtnost, če se virus zelo razširi, pomenila veliko smrtnih žrtev. Kitajska farmacevtska industrija dela s polno paro, oblasti so napovedale, da so pripravljene, če bo treba, kitajski trg odpreti tudi za tuje dobavitelje zdravil in medicinske opreme. Številna mesta ostajajo ohromljena, potem ko so kitajske oblasti ustavile promet, da bi preprečile širjenje virusa, kar za okoli 56 milijonov ljudi pomeni, da so skoraj odrezani od sveta - doslej so namreč ukrep razširili že na 18 mest. Oblasti so odredile tudi postavljanje posebnih "postaj" za odkrivanje obolelih, vse, pri katerih se bo pokazal sum, da imajo virusno pljučnico, pa bodo takoj prepeljali v bolnišnico Virus se medtem širi, epidemiologi menijo, da od okužbe do izbruha bolezni traja med deset in 14 dni, zato pričakujejo, da se bo v valovih število okuženih še povečevalo.

Skrivnostna pljučnica na Kitajskem FOTO: AP