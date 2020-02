V 'plavajočem zaporu' že 174 okuženih s koronavirusom

V "plavajočem zaporu", kot se je oprijelo ime ladje za križarjenje ob obali Japonske, so potrdili primer koronavirusa pri dodatnih 39 osebah. Skupno je na ladji tako okuženih 174 oseb. Karantena naj bi trajala vse do 19. februarja.

Na ladji za križarjenje Diamond Princess, na kateri je zaradi izbruha koronavirusa v karanteni 3700 potnikov in članov posadke, so zabeležili novih 39 primerov okužbe, skupno število obolelih pa se je tako povzpelo na 174, so v sredo potrdile tamkajšnje oblasti."Od 53 novih testiranj, je bilo 39 pozitivnih," je dejal japonski zdravstveni minister Katsunobu Kato.

Zaradi koronavirusa je do sedaj umrlo 1113 ljudi, več kot 44.600 je okuženih.

Kato je prav tako potrdil, da so štirje oboleli v resnem zdravstvenem stanju, bodisi na ventilatorju bodisi na oddelku za intenzivno nego, piše AFP. Ladja je tako postala največje 'zbirališče' novega virusa izven Kitajske, ki so ga včeraj na konferenci v Ženevi tudi uradno poimenovali kot COVID-19. Ladja s 3711 potniki in člani posadke je v karanteni že od začetka preteklega tedna, ko je prispela pred obalo Japonske. Pri potniku, ki je sicer izstopil že v Hongkongu, pa so potrdili koronavirus. Nekaj deset okuženih so postopoma evakuirali v lokalne zdravstvene ustanove. Tisti, ki na ladji ostajajo, se morajo držati strogega režima - ostati morajo v svojih kabinah, ven jim je dovoljeno zgolj za kratek čas enkrat na dan, pri tem morajo nositi maske in držati določeno razdaljo drug od drugega. Križarke se je tako oprijelo ime "plavajoči zapor".

Potniki na ladji morajo ostajati v svojih kabinah. FOTO: AP