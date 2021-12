Omikron v Angliji že postal prevladujoča različica

Londonski župan Sadiq Khan je medtem dejal, da se ne bo mogoče izogniti omejitvam, kot so vzdrževanje medsebojne razdalje in omejevanje stikov izven gospodinjstev.

Britanski minister za zdravje Sajid Javid je na televiziji SkyNews na vprašanje, ali izključuje nove omejitve pred božičem, odgovoril, da v primeru pandemije "ni zagotovil" . Dodal je, da ministri pred uvedbo novih ukrepov preverjajo znanstvene podatke in upoštevajo širše dejavnike. Prebivalce je medtem pozval, naj bodo pred prazničnim obdobjem previdni in naj dobro premislijo, katerih dogodkov se bodo udeležili, poroča britanski BBC .

Na Nizozemskem bodo tako najmanj do 14. januarja zaprte vse nenujne trgovine, gostinski lokali, kinematografi, muzeji in gledališča. Šole naj bi ostale zaprte do najmanj 9. januarja.

Nad novimi omejitvami so se zaradi izgube dohodka pritoževali zlasti podjetniki in gostinci. Zahtevali so odškodnino za izgubo božičnega posla. Sindikati so opozorili, da zaprtje predstavlja še en hud udarec za delavce v gostinstvu in maloprodaji. Zaskrbljenost zaradi zapiranja šol so izrazili tudi zaposleni v izobraževalnem sektorju.

S štiri na dva so zmanjšali število gostov, ki jih na svojih domovih lahko gostijo posamezniki. Izjema bo veljala le na božični dan, 25. decembra, je na novinarski konferenci v soboto sporočil nizozemski premier Mark Rutte.

Protikoronski ukrepi nizozemske vlade so sicer vse bolj nepriljubljeni. V številnih mestih, vključno z Rotterdamom in Haagom, so novembra pripravili več protestov, ki so bili tudi nasilni.

Po poročilih tamkajšnjega nacionalnega inštituta za javno zdravje (RIVM) so v državi v soboto zabeležili 14.616 novih okužb z novim koronavirusom. Od začetka pandemije so skupno zabeležili več kot 2,9 milijona primerov okužb in 20.420 smrti.