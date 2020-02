Koroški Slovenec Jože Marketz posvečen v novega koroškega škofa

Okoli 600 obiskovalcev je do zadnjega sedeža zapolnilo stolnico svetih Petra in Pavla, skupaj s tistimi v šotoru pred cerkvijo pa jih je bilo več kot tisoč. Slovesnosti se je udeležilo tudi veliko cerkvenih dostojanstvenikov, na čelu z apostolskim nuncijem Pedrom Lopezom Quintano, avstrijskim kardinalom Christophom Schönbornom in 25 škofi.