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Korozija, razpoke, odpadanje betona: jeseni obsežna sanacija

Zagreb, 27. 07. 2026 12.00 pred 1 uro 4 min branja 41

Avtor:
N.Š.
Pelješki most

Le štiri leta po odprtju bodo na enem najpomembnejših hrvaških infrastrukturnih projektov začeli večmesečno sanacijo. Razpoke na stebrih za zdaj ne ogrožajo nosilnosti mostu, vendar bi lahko brez popravila povzročile korozijo armature in odpadanje betona.

Le 50 mesecev po slovesnem odprtju Pelješkega mostu bodo na enem največjih infrastrukturnih projektov v zgodovini Hrvaške začeli obsežno sanacijo. Hrvaške ceste napovedujejo, da bodo dela stekla oktobra, njihov cilj pa je odpraviti razpoke, ki so se pojavile na površinskem sloju betona na stebrih mostu.

Po navedbah Hrvaških cest gre za mrežo razpok v zaščitnem sloju betona na pilonih, v nekaterih pa sta že prisotni vlaga in voda. Razpoke segajo od 3,5 do šest centimetrov globoko, medtem ko zaščitni sloj, ki varuje glavno armaturo stebrov, meri od 3,5 do sedem centimetrov.

Strokovnjaki opozarjajo, da bi voda in morska sol brez sanacije sčasoma dosegli jekleno armaturo v notranjosti stebrov. To bi lahko povzročilo korozijo, obstajala pa bi tudi nevarnost, da bi se posamezni deli betona začeli luščiti in padati na vozišče.

Razpoke so opazili že med gradnjo

Po poročanju hrvaških medijev razpoke niso novo odkritje. Pojavile naj bi se že med gradnjo mostu, vendar so bile ocenjene kot površinske in takrat niso vplivale na varnost konstrukcije.

Sanacija je zato usmerjena predvsem v dolgoročno zaščito armiranobetonskih stebrov pred vplivi vlage, soli in vremenskih razmer, ne pa v odpravljanje težav z nosilnostjo mostu.

Dela naj bi se začela po koncu turistične sezone in bodo predvidoma trajala več mesecev.

Kdo je odgovoren?

Vprašanje, kdo nosi odgovornost za razpoke na enem najpomembnejših hrvaških infrastrukturnih projektov, za zdaj ostaja odprto. 

Glavni projektant mostu, slovenski inženir Marjan Pipenbaher, vzrok vidi v izvedbi del. Po njegovih besedah so razpoke nastale zaradi plastičnega krčenja betona.

To pomeni, da projektant težavo povezuje predvsem z načinom izvedbe betoniranja in zaščite betona med gradnjo, ne pa s samo zasnovo mostu.

Pipenbaher je za hrvaške medije že pred časom tudi razkril, da je na možnost takšnih poškodb izvajalca opozoril že pred odprtjem mostu.

Most je zgradilo kitajsko podjetje China Road and Bridge Corporation (CRBC), ki je za izvedena dela izdalo desetletno garancijo. Prav zato bo sanacijo po navedbah hrvaških medijev kril izvajalec, ne hrvaški davkoplačevalci.

Glede na velikost razpok naj bi odstranili poškodovani zaščitni sloj betona vse do armature, nato pa ga bodo obnovili in dodatno zaščitili. Sanacija bo potekala brez zapiranja mostu za promet.

Pelješki most
Pelješki most
FOTO: Bobo

Eden največjih hrvaških projektov

Pelješki most je zgradilo kitajsko gradbeno podjetje China Road and Bridge Corporation (CRBC), ki je posel dobilo na mednarodnem razpisu leta 2018.

Gradnja se je začela julija istega leta, most pa so slovesno odprli 26. julija 2022. Most je dolg približno 2,4 kilometra in povezuje hrvaško celino s polotokom Pelješcem, s čimer je Hrvaška prvič dobila neposredno cestno povezavo z območjem Dubrovnika, ne da bi bilo treba prečkati ozemlje Bosne in Hercegovine pri Neumu.

Pelješki most velja za enega največjih gradbenih dosežkov na Hrvaškem. Zasnovan je tako, da omogoča varen prehod velikih ladij pod mostom ter prenese močne vetrove in potrese, značilne za južni Jadran.

Poleg prometnega pomena je most močno vplival tudi na razvoj turizma in gospodarstva na jugu države ter postal eden najbolj prepoznavnih simbolov sodobne hrvaške infrastrukture.

Pipenbaher znova uspešen

Čeprav Pelješki most zdaj čaka obsežna sanacija, pa to očitno ni omajalo zaupanja v njegovega projektanta. Pipenbaher je namreč letos dosegel nov velik uspeh na Hrvaškem. Njegov biro Pipenbaher Inženirji je skupaj z zagrebškim arhitekturnim studiem 3LHD zmagal na mednarodnem natečaju za idejno rešitev novega mostu čez Kaštelanski zaliv, ki bo del nove cestne povezave med avtocesto A1 in splitskim trajektnim pristaniščem.

Gre za enega najpomembnejših hrvaških infrastrukturnih projektov, ki je že od leta 2019 uvrščen med strateške projekte Republike Hrvaške. Na natečaj se je prijavilo 12 ekip, strokovna komisija pa je ocenjevala tehnično izvedljivost, nosilnost, stroške gradnje in vzdrževanja, vpliv na okolje ter arhitekturno kakovost in umeščenost v prostor.

Zmagovalna rešitev predvideva približno 1,6 kilometra dolg most z osrednjim razponom 400 metrov, ki ga nosita dva vitka pilona, visoka 157 metrov. Projektanti so zasnovo utemeljili na sistemu poševnih zateg, ki omogoča vitko konstrukcijo in čim manjši vizualni poseg v Kaštelanski zaliv. Posebnost rešitve so tudi ločene pešpoti in kolesarske steze, speljane pod nivojem vozišča, kjer naj bi bile zaščitene pred prometnim hrupom in vetrom ter hkrati ponujale razgled na Split in zaliv.

most pelješac razpoke

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KOMENTARJI41

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kinimod
27. 07. 2026 13.31
Projektant za Lego kocke
Odgovori
0 0
Ne hodimnavolitve
27. 07. 2026 13.30
Takšen gradbeni projekt ne moreš dat delat komurkoli. Po mojem mnenju, sploh ne podjetju iz države kjer je kvaliteta še vedno vprašljiva.
Odgovori
0 0
OutlawJJ
27. 07. 2026 13.29
Made in china
Odgovori
0 0
SAKOSAKO
27. 07. 2026 13.27
S temi hrvaškimi novicami vsak dan se že sprašujem, če živim v SLO!!!???
Odgovori
+1
1 0
korcula1
27. 07. 2026 13.24
A ti Kitajci delajo tudi naše ceste?
Odgovori
0 0
kokicas
27. 07. 2026 13.22
Se ukvarjate s to hrvasko iz dneva v dan
Odgovori
+2
2 0
Tho mp son
27. 07. 2026 13.22
Ne vem zakaj se projektanta pri tem sploh omenja , ne glede na njegovo narodnost . Razpoke nastanejo zaradi materiala ki slabo "prenaša" okoljske vplive in same izvedbe del (vedno se mudi).
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+1
1 0
Aijn Prenn
27. 07. 2026 13.25
Za projektanta je tak objekt kot otrok in, če se otroku godi slabo, projektantu ni glih do smeha.
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0 0
zmerni pesimist
27. 07. 2026 13.20
Saj ga je eu plačal
Odgovori
+2
2 0
dededetox
27. 07. 2026 13.20
Karma? Most je financirala EU, HR pa za izvajalca najel Kitajce!
Odgovori
+3
3 0
asdfghjklč
27. 07. 2026 13.19
Sem na hitro mislil, da gre za ptujski most.
Odgovori
+1
1 0
Aijn Prenn
27. 07. 2026 13.18
Folk živel na ladji, delal 100/h, pol se pa pričakuje kvaliteta. Tule pa gospoda Pipenbaherja najbrž ornk srce boli.
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+3
3 0
Cmrlj3
27. 07. 2026 13.17
Ampak lej, so pa pršparal!
Odgovori
+2
2 0
Pametna glavca
27. 07. 2026 13.16
Verjetno je v garanciji. Bodo Kiticki pripluli, zakrpali in odpluli.
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+2
2 0
realist9000
27. 07. 2026 13.14
Rimljani so v beton mešali apnenec. Apnenec te razpoke naravno zaceli. Potem so prišli geniji in so mislili, da so Rimljani delali nečisti beton. Poglejte kaj vse od njih še stoji...
Odgovori
+3
3 0
Cmrlj3
27. 07. 2026 13.18
Eh.. Ne tako na pošrek. To je sicer res, kar praviš, ampak beton je močnejši od te mešanice z apnom pa tudi vodoodporen je. Nekaj je naredit drvarnico, kjer se mehkejši material obnaša malo drugače, drugo pa visoke objekte.
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0 0
Aijn Prenn
27. 07. 2026 13.23
Vseeno je bilo pri Rimljanih malo drugače. Ni bilo armature, bili so kamniti bloki. Velika temperaturna nihanja, apnenec + deževnica + kisik + morska voda je kar huda kombinacija za armaturo.
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0 0
Aijn Prenn
27. 07. 2026 13.26
Ko pa armatura začne resno korodirati, pa beton zaradi tlaka, ki nastane odpada v celih zaplatah.
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
27. 07. 2026 13.13
IN KAKE VEZE IMA TO S SLOVENIJO!!!
Odgovori
+3
4 1
Magenta07
27. 07. 2026 13.19
Del balkanizacije
Odgovori
+1
1 0
Tinika1
27. 07. 2026 13.13
neeee a resss?! ki so zdj trobila ki kr naprej cvilijo da "kitajci bi v 3 dneh nardili". ja bi. sam se bo u 3 dneh tut podrlo. poglejte si kak dokumentarc o njihovem AC omrežju...viadukti ki se komi skup držijo, narjeni brez odvodnjavanja, muld, konkretnih varnostnih ograj... naše matra sam korupcija pa nesposobnost ravno zvaljat asfalt. se pa vsaj podre ne vse skupi.
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+3
3 0
jafalical
27. 07. 2026 13.11
Redno vzdrzevat je tak most se kako potrebno.Letno!!Kako so pa gradili, kako zmateriali, zelezom,...ziher so statiki in mnogi drugi te utemeljili tezo kontrukcije in brez vzdrzevanja ne gre stati tak most,kot tudi drugod.Koliko se razdeli procentov za prikazano vzdrzevanje,vedo te, ki se tem rokujejo;)
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+1
2 1
proofreader
27. 07. 2026 13.05
Beton iz Temuja.
Odgovori
+11
11 0
Tir1
27. 07. 2026 12.59
Evo vam Kitajce.
Odgovori
+10
10 0
Panter 63
27. 07. 2026 13.06
Malo se obrni okrog sebe pa boš videl kaj gradijo v Sloveniji. Vidiš pa samo kaj so gradili pri sosedih.
Odgovori
-2
2 4
Aijn Prenn
27. 07. 2026 13.28
Televizorje in pralne stroje.
Odgovori
0 0
Teleport
27. 07. 2026 12.57
Najbolj, da ene 30 Kitajcev tam živi in sproti flikajo
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+11
11 0
SpamEx
27. 07. 2026 13.05
🤣🤣
Odgovori
+2
2 0
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