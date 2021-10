'Slovenija ni uresničila nobenega od 15 protikorupcijskih priporočil'

Greco je opozoril, da se je število slovenskih protikorupcijskih delavcev od prejšnjega poročila, ki je izšlo leta 2018, zmanjšalo s 40 na 37. Poleg tega država ni okrepila pravil glede lobiranja nekdanjih zaposlenih v vladi in politikov, obseg prijav premoženja za ministre in državne sekretarje pa se ni razširil na družinske člane.

Med številnimi drugimi pomanjkljivostmi so navedli tudi dejstvo, da Slovenija ni predlagala načrta za obvladovanje navzkrižij interesov. Država nima nobenih oprijemljivih rezultatov glede zaščite organov pregona pred korupcijo, nepoštenim napredovanjem ter odpuščanjem policistov in najvišjih uradnikov, piše Greco in dodaja še, da je potreben tudi precejšen napredek za okrepitev zaščite žvižgačev.

Slovenijo so povabili, da jih do 30. aprila 2022 obvesti o napredku. Za EUobserver pa so poudarili še, da so države članice zakonsko obvezane k izvajanju njihovih priporočil.

Slovenija je sicer delno izpolnila priporočilo, ki se je nanašalo na vzpostavitev učinkovitih notranjih mehanizmov za obveščanje in ozaveščanje o integriteti v državni upravi, vključno z rednim zaupnim svetovanjem in usposabljanjem oseb, ki so jim zaupane najvišje izvršilne funkcije. Medtem pa ne opaža "nobenih konkretnih ukrepov, ki bi bili namenjeni vzpostavitvi učinkovitega notranjega mehanizma za spodbujanje in ozaveščanje o integriteti v državni upravi".