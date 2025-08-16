Svetli način
Tujina

Korupcije osumljena nekdanja srbska ministra v hišni pripor

Beograd, 16. 08. 2025 10.02 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , Ti.Š.
Sodišče v Beogradu je odločilo, da se nekdanja ministra Momirovića in Vesića premesti iz pripora v hišni pripor. Podobno je sodišče ravnalo za ostalih 11 obtoženih korupcije pri rekonstrukciji železniške postaje v Novem Sadu in železniške proge od Novega Sada do Madžarske.

Goran Vesić in Tomislav Momirović
Goran Vesić in Tomislav Momirović FOTO: AP

Sodišče je v začetku meseca Tomislavu Momiroviću in Goranu Vesiću odredilo 30-dnevni pripor, zdaj pa je njima in vsem ostalim ublažilo ukrepe, so včeraj poročali srbski mediji.

Del rekonstrukcije, ki je predmet preiskave, je bila obnova železniške postaje v Novem Sadu, kjer je novembra lani v padcu nadstreška umrlo 16 ljudi. Tragedija je sprožila močno protivladno gibanje, ki s študenti na čelu še vztraja na ulicah.

Momirović je bil med letoma 2020 in 2022 minister za gradbeništvo, promet in infrastrukturo, še dve leti po tem pa je vodil ministrstvo za trgovino. Odstopil je manj kot en mesec po zrušenju nadstreška. Pred njim se je s položaja poslovil Vesić, ki je vodil ministrstvo za gradbeništvo.

Oba ministra in še trije osumljenci so obtoženi, da so kitajskemu izvajalcu del omogočili protipravno premoženjsko korist v višini 18 milijonov ameriških dolarjev (15,6 milijona evrov). Državnemu proračunu naj bi s svojimi ravnanji povzročili škodo v višini 115 milijard dolarjev (99,5 milijonov evrov).

Srbija sodišče hišni pripor ministra zrušenje nadstreška Tomislav Momirović Goran Vesić
Wolfman
16. 08. 2025 11.11
V Srbiji to ni mogoče. Vučič pravi, da so v ureditvi po demokratičnem smislu v sami špici med državami EU.
ODGOVORI
0 0
gebo 1
16. 08. 2025 11.03
+1
Farsa
ODGOVORI
1 0
Eliza Dupre
16. 08. 2025 10.25
+3
Aha, to je srbski boj proti korupciji? Nič čudnega, da se narodu meša - ljudje umirajo, odgovorni za te smrti pa dobijo hišni zapor...
ODGOVORI
3 0
TITSTILLIDIE
16. 08. 2025 10.12
+3
Pa zakaj nikogar od politikov ki je zagresil kriminalno dejanje ne zaprejo?🤢🤢🤢
ODGOVORI
3 0
