Korupcijski škandal: odvzem imunitete poslancema

Belgijsko tožilstvo je poslance Evropskega parlamenta pred tem pozvalo, naj Belgijcu Tarabelli in Italijanu Cozzoliju odvzamejo imuniteto v okviru preiskave domnevnega podkupovanja s strani Katarja in Maroka, da bodo lahko nadaljevali s preiskavo.

Škandal pretresel Evropski parlament

Zaradi vpletenosti v škandal, ki je močno pretresel Evropski parlament, so se medtem v priporu znašli štirje drugi osumljenci. Med temi so nekdanji evropski poslanec Antonio Panzeri, nekdanja podpredsednica Evropskega parlamenta in grška poslanka Eva Kaili, parlamentarni pomočnik Francesco Giorgi, sicer partner Kailijeve, in vodja nevladne organizacije No Peace Without Justice, Niccola Figa-Talamanca. Razen Kailijeve so vsi trije Italijani.

Osumljeni so članstva v kriminalni združbi, pranja denarja in korupcije. Od Katarja naj bi prejeli velike vsote denarja za vplivanje na politične izjave in odločitve v Evropskem parlamentu v korist Emirata, zlasti glede pravic delavcev.

V povezavi s preiskavo so bile decembra, ko je afera izbruhnila, izvedene racije na več naslovih, med drugim na domovih in v pisarnah v Belgiji, Italiji in Grčiji, pri čemer so zasegli 1,5 milijona evrov v gotovini, računalnike in mobilne telefone.