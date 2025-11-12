Nov korupcijski škandal v Ukrajini: odstopila ministra

"Ministra sta v skladu z zakonodajo podala odstopni izjavi," je sporočila premierka Julija Sviridenko. Za odstop sta se odločila po tem, ko je specializirano protikorupcijsko tožilstvo v torek sprožilo preiskave proti več ljudem zaradi suma sodelovanja v 100 milijonov dolarjev težki korupcijski aferi s podkupninami v energetskem sektorju.

Na njenem čelu naj bi bil tesen zaveznik ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, poslovnež Timur Mindič. Glede na ugotovitve tožilstva naj bi German Galuščenko od njega prejel usluge v zameno za nadzor nad tokom denarja v energetskem sektorju.

Po navedbah ukrajinskega protikorupcijskega urada (Nabu) so v okviru preiskave odkrili kriminalno združbo, ki naj bi dobivala podkupnine od pogodb, ki jih je sklepal ukrajinski državni upravljavec jedrskih elektrarn Energoatom. Podkupnine naj bi znašale 10 do 15 odstotkov pogodbene vrednosti.

V luči škandala je Zelenski danes pozval pravosodnega ministra in ministrico za energijo k odstopu. Korupcijo v energetskem sektorju je označil za nesprejemljivo in napovedal sankcije proti dvema osebama, vpletenima v afero.

Ukrajinski portal Kyiv Independent je nato ob sklicevanju na vire poročal še, da naj bi Zelenski sankcije uvedel proti Mindiču in poslovnežu Oleksandru Cukermanu. Oba naj bi sicer že zapustila državo.

V Ukrajini se sicer pogosto ponavljajo finančni in korupcijski škandali. Kljub protikorupcijskim organom, ustanovljenih od prihoda prozahodnih političnih sil na oblast leta 2014, je Ukrajina po navedbah Transparency International država z eno najvišjih stopenj korupcije v Evropi.