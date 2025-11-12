Svetli način
Tujina

Nov korupcijski škandal v Ukrajini: odstopila ministra

Kijev, 12. 11. 2025 20.23 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , M.V.
15

Ukrajinski pravosodni minister German Galuščenko in ministrica za energijo Svitlana Grinčuk sta sredi preiskave korupcijskega škandala v energetskem sektorju ponudila odstop. K temu ju je pozval predsednik Volodimir Zelenski, ki je korupcijo v energetskem sektorju v času, ko številni trpijo zaradi izpadov elektrike, označil za nesprejemljivo.

Ukrajinska zastava v Kijevu
Ukrajinska zastava v Kijevu FOTO: Shutterstock

"Ministra sta v skladu z zakonodajo podala odstopni izjavi," je sporočila premierka Julija Sviridenko. Za odstop sta se odločila po tem, ko je specializirano protikorupcijsko tožilstvo v torek sprožilo preiskave proti več ljudem zaradi suma sodelovanja v 100 milijonov dolarjev težki korupcijski aferi s podkupninami v energetskem sektorju.

Na njenem čelu naj bi bil tesen zaveznik ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, poslovnež Timur Mindič. Glede na ugotovitve tožilstva naj bi German Galuščenko od njega prejel usluge v zameno za nadzor nad tokom denarja v energetskem sektorju.

Po navedbah ukrajinskega protikorupcijskega urada (Nabu) so v okviru preiskave odkrili kriminalno združbo, ki naj bi dobivala podkupnine od pogodb, ki jih je sklepal ukrajinski državni upravljavec jedrskih elektrarn Energoatom. Podkupnine naj bi znašale 10 do 15 odstotkov pogodbene vrednosti.

V luči škandala je Zelenski danes pozval pravosodnega ministra in ministrico za energijo k odstopu. Korupcijo v energetskem sektorju je označil za nesprejemljivo in napovedal sankcije proti dvema osebama, vpletenima v afero.

Ukrajinski portal Kyiv Independent je nato ob sklicevanju na vire poročal še, da naj bi Zelenski sankcije uvedel proti Mindiču in poslovnežu Oleksandru Cukermanu. Oba naj bi sicer že zapustila državo.

V Ukrajini se sicer pogosto ponavljajo finančni in korupcijski škandali. Kljub protikorupcijskim organom, ustanovljenih od prihoda prozahodnih političnih sil na oblast leta 2014, je Ukrajina po navedbah Transparency International država z eno najvišjih stopenj korupcije v Evropi.

ukrajina korupcija ministra odstop
KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
txoxnxy
12. 11. 2025 21.51
+0
Povsod odstopajo samo v golobnjaku ne tisti ki bi morali .
ODGOVORI
1 1
Infiltrator
12. 11. 2025 21.51
+2
Veliko Ukrajink ze v Sloveniji išče moževe.....
ODGOVORI
3 1
Bolfenk2
12. 11. 2025 21.39
+2
Za Ukraino in Ukrainke bo najbolje, da Ukraino v celoti priključijo Rusi. Bodo vsaj naredili red v tej korumpirani neonaci državi. Pišem Ukrainke, ker bo nori Zelenko Ukraince do zadnjega poslal v smrt na fronto.
ODGOVORI
4 2
Kolllerik
12. 11. 2025 21.50
-1
V Rusiji za take malenkosti ne odstopate....
ODGOVORI
1 2
Zmaga Ukrajini
12. 11. 2025 21.32
-1
V Ukrajini jih znajo obsoditi tako kot je treba za neko državo z vladavino prava. V mafijski mosskoviji je vse drugače. In ni dvoma, da se bo Ukrajina kmalu in enkrat za vselej otresla te zoprne mosskovitske dediščine.
ODGOVORI
3 4
Spectator936
12. 11. 2025 21.28
+1
Mene zanima kaj je delalo 5 ukr kamionov v skupini na lj obvoznici. Na vseh prikolicah oznake za prevoz eksploziva
ODGOVORI
4 3
Perovskia
12. 11. 2025 21.33
+2
Potem bi bili spremljevalni avtomobili zraven
ODGOVORI
3 1
Bolfenk2
12. 11. 2025 21.40
-4
Golob spet šverca rakete v Ukraino
ODGOVORI
1 5
štajerski janezek
12. 11. 2025 21.16
+2
Hahaha... a glavni je bil Zeleni. Se da kje drugje tudi to prebrat... samo tukaj ne
ODGOVORI
3 1
Zmaga Ukrajini
12. 11. 2025 21.30
-5
Največji problem russofilićev je splošna nepismenost.
ODGOVORI
3 8
Kolllerik
12. 11. 2025 21.51
+2
Za njih je značilno močno občudovanje diktatorja. Verjetno jim že dolgo manjka očetovska figura.
ODGOVORI
2 0
odpisani zasedli vlado
12. 11. 2025 20.58
-1
Če ne bi sodelovala z golobom in njegovo sekcijo ju sploh ne bi ujeli.Tako pa ju je golob opeharil si napolnil žepe ter ju prijavil Zelenskemu.
ODGOVORI
3 4
Roadkill
12. 11. 2025 20.50
+4
Zadnjič na parkiriču je izgledalo kot da sem priča trgovini z belim blagom
ODGOVORI
4 0
Roadkill
12. 11. 2025 20.49
+9
Mene zanima kaj počnejo razni Ukrainski kombiji polni mladih deklet v Sloveniji?
ODGOVORI
9 0
Bolfenk2
12. 11. 2025 21.41
+3
Ukrainkam je dolg čas, od kar jim je Zeleni nasilno mobiliziral moške.
ODGOVORI
3 0
