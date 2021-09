Posnel koruptivni hrvaški carinici: Raje plačaj podkupnino in si olajšaj življenje

Na posnetku je nato slišati napeljevanje na podkupnino. "Slišali ste, kakšna je kazen, zato kolegici nekaj predlagajte …" je dejala carinica. Potnik odgovori, da trenutno nima pri sebi dovolj gotovine, saj da na to ni bil pripravljen. Razloži ji, da ima v denarnici le za nekaj sto evrov gotovine, v bistvu da gre za 1500 švedskih kron. Oglasi se ena od obeh carinic: "Kolegica izgublja na plači, če ne napiše globe za prekršek."

Zaradi medu, Pelinkovca, vina in paštet

Potnik ji nato razloži, da bi z veseljem dal denar, ki ga pričakujeta, a ga nima pri sebi, saj ima vedno pri sebi le nekaj gotovine, ker vse plačuje s karticami. "No, nič, potem moramo napisati kazen za prekršek," mu odgovori carinica. Potnik ponovno ponudi švedske krone, ki pa jih zavrneta in mu naročita, naj gre do najbližjega bankomata in dvigne kune, pri čemer pa mu natančno pojasnita, kje je bankomat in da ima do bankomata manj kot tri minute vožnje z avtomobilom. Toda nesrečnež na bankomatu ni mogel dvigniti denarja, saj ima blokado za transakcije v tujini.

Po pregovarjanju sta se ga carinici usmilili in pod pogojem, da se vrne v BiH in tam pusti stvari, ki jih ni mogel pretihotapiti na Hrvaško, lahko nadaljuje pot. "Nič več ne govori, vrni stvari v Bosno in oproščeno ti bo," je na koncu rekla carinica.

Da pa je zadeva še bolj zanimiva, pa je dejstvo, da je šlo, kot je navedeno v posnetku, za kozarec medu, steklenico Pelinkovca, tri steklenice vina in približno 15 paštet.