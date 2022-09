'Z zasebnimi letali gredo na tekmo, nas pa vlada prosi, naj se ne tuširamo z vročo vodo'

Javnost v zadnjem času zaznamujejo razprave o (ne)utemeljenosti letov s privatnimi letali. Spletne strani za sledenje letov, kot je na primer FlightRadar24, namreč omogočajo javni vpogled v poti letal. Letalski navdušenci tako izpostavljajo predvsem kratke trase, ki jih lastniki letal opravljajo na dnevnih bazah in s tem opozarjajo na okoljsko problematiko. "S kratkimi leti v okolje po nepotrebnem spuščajo ogromne količine toplogrednih plinov. In to v času, ko vlada uvaja dodatne ukrepe za zmanjševanje emisij," so kritični. Lastniki privatnih letal medtem menijo, da podatki o njihovih letih ne bi smeli biti javni, saj da je s tem kršena njihova pravica do zasebnosti.

Letenje z zasebnim letalom predstavlja simbol razkošja in luksuza. S takšnimi leti namreč čakanje ni več potrebno, pa tudi kakšno drugo prilagajanje ne. Zasebna letala posameznikom omogočajo, da popoldne kosijo v enem mestu, večerjajo pa že v drugem. Bogatašem omogočajo, da brez izgubljanja časa odpotujejo na več destinacij, medtem ko mora "navaden državljan" za obisk istih lokacij na letališčih preživeti več ur. A blišč za posameznika pomeni bedo za okolje. Uporaba zasebnih letal zato že dolgo ostaja vprašljiva, te dni pa je zaradi porasta trenda o sledenju letov, polemika še bolj budna. icon-expand Ena izmed vidnejših platform, ki omogoča sledenje letov, je spletna stran Flightradar24. Ta prikazuje podatke o aktualnih letih. FOTO: Flightradar24 Iz spletnih strani, ki omogočajo sledenje letov – ena najbolj znanih je Flightradar24 - lahko med drugim razberemo, kje je letalo vzletelo in kje pristalo ter posledično kako dolga je bila ta pot. Letalski navdušenci so zato redno začeli spremljati polete privatnih letal in informacije o njihovih trasah objavljati na družbenih omrežjih. S temi objavami opozarjajo predvsem na okoljsko problematiko, ki jo dodatno povzročajo tudi privatna letala. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Bogataši gredo s svojimi zasebnimi letali gledat nogometno tekmo na klimatiziran stadion v Katar, na drugi strani pa nas vlada prosi, naj se ne tuširamo z vročo vodo," je bil jezen eden izmed uporabnikov družbenih omrežij. Drugi uporabnik pa mu je odgovoril, da "reaktivna letala predstavljajo le 0,1 odstotka vseh emisij toplogrednih plinov, kar je manj kot avtomobili in podatkovni centri," zaradi česar meni, da uporaba privatnih letal ni sporna. Podatki organizacije za transport in okolje medtem kažejo, da je bila v letu 2019 skupna emisija toplogrednih plinov, ki so jo povzročila evropska zasebna letala le rahlo pod vrednostjo emisij britanske letalske družbe British Airways, poroča časnik Politico. Javni nadzor pomeni invazijo na zasebnost? Lastniki letal so ob vseh kritikah drugačnega mnenja. Platforme za sledenje letov vidijo kot kršitve zasebnosti. "Gre za invazijo v mojo privatnost. Med drugim ta predstavlja tudi varnostno grožnjo," je Elon Musk dejal lastniku profila "ElonJet", ki na družbenih medijih deli podatke o Muskovih letalskih poteh. Lastnik Tesle je najstniku Jacku Sweeneyu, ki s tem računom upravlja, ponudil okoli 5000 evrov, če bi ukinil delovanje profila. Sweeney je ponudbo zavrnil. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Strokovnjaki sicer zavračajo argument o vdoru v zasebnost. Platforme sledijo letalom in ne posameznikom, pravijo. "V Franciji je pravica do zasebnosti usmerjena v zaščito posameznikov. Zasebna letala pa so zelo pogosto povezana s podjetji, zato bi bilo kakršnokoli kršitev pravice do zasebnosti zelo težko dokazati," je dejala Suzanne Vergnolle, profesorica tehnološkega prava. Strokovnjaki predlagajo tudi omejitve prevoženih razdalj, obdavčenje letov in nasploh prepoved uporabe zasebnih letal. "Na tak način bi zmanjšali vpliv letal na okolje, ne da bi pri tem posegli v zasebnost lastnikov letal," meni ustanovitelj francoskega medija Numerama. Medijski poznavalec namreč opozarja, da bi argumentacije o varnostnih razlogih lahko vodile v cenzuro, zato je potrebno najti neko srednjo pot. "Če bomo iz varnostnih razlogov začeli umikati informacije, bo to prerastlo v cenzuro. Politični voditelji, se bodo začeli sklicevati, da morajo biti informacije odstranjene zaradi varnosti in tako naprej," je povedal. Ameriško letalsko združenje ima na primer že zdaj "listo skritih", na katero se lahko vpišejo določeni lastniki letal. Njihova letalska pot na spletni strani Flightradar24 zato ne sme biti javno dostopna. icon-expand Zvezdnica Lady Gaga se vkrcava na zasebno letalo. Ravno zvezdniki in odmevni podjetniki so pod največjim drobnogledom "letalskih nadzornikov" in glavni predmet javne razprave. Mnogi menijo, da se prevečkrat poslužijo "nepotrebnega luksuza". FOTO: Profimedia Spletne strani za sledenje letov so sicer še posebej popularne v Franciji, država pa že tako velja za "evropsko prestolnico zasebnih letal". Javna razprava prišla do političnih odločevalcev Burna javna razprava se je razširila vse do političnih odločevalcev. Francoski minister za promet Clément Beaune meni, da je uporabo zasebnih letal nujno omejiti po vsej Evropi, poroča španski medij El Pais. V mnenju mu je soroden tudi vodja francoske politične stranke Zelenih Julien Bayou, ki je že pozval k prepovedi letov z zasebnimi letali. Minister bo sicer o uvedbi strožjih smernic razpravljal tudi na prihodnjem neformalnem srečanju prometnih ministrov EU.