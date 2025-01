Kosmatinca odvrgli pri temperaturah pod lediščem, 24 ur preživel v nahrbtniku

Temperature so se takrat spustile tudi krepko pod ledišče, celo do –6 stopinj Celzija. Mucek je bil premražen, prestrašen in sam, prekrit z lastnimi iztrebki, so povedali ter ob tem zagotovili, da je kosmatinec zdaj na varnem. "Naša medicinska ekipa ga je nemudoma oskrbela. Na srečo kljub nizkim temperaturam ni kazal znakov ozeblin," so o mucku, ki so ga poimenovali gospod Satchel, povedali v zavetišču.

Je bil pa kosmatinec, ki ga je zapustil lastnik, očitno pretresen, saj ni veliko jedel, prav tako je imel drisko. Kar pa na srečo ni niti malo zmanjšalo njegove ljubezni do ljudi, so zagotovili njegovi rešitelji. "V resnici se gospod Satchel veliko bolj zanima za ljubkovanje in božanje kot za hrano."

Črno-beli mucek je po oceni zavetišča star približno pet let. "Njegova vztrajnost in ljubezen do ljudi po vsem, kar je preživel, nam še vedno zarosita oči," so še dodali ter sporočili, da mucek z nezlomljivim duhom zdaj išče nov ljubeči dom.