Kosova bo v Ukrajini Kijevu izrekla tudi podporo pri približevanju EU

Zaradi varnostnih vidikov so podrobnosti misije, kamor se Slovenka odpravlja v družbi visoke politične predstavnice unije Kaje Kallas in predsednika evropskega sveta Antonia Coste, strogo zaupne. S Poljske in po železniških tirih bo ubrala isto pot, kot so jo že štirje predstavniki slovenskega državnega vrha. Nazadnje predsednica države in vodja slovenske diplomacije, še pred tem premierja Robert Golob in Janez Janša, slednji v skupini prvih evropskih voditeljev kmalu po začetku ruske invazije.

"Tu smo tudi zato, da vam povemo, da niste sami, vaš boj je naš boj in skupaj bomo zmagali," je leta 2022 dejal Janša, Golob pa leto kasneje: "Naj rečem jasno in glasno, da ni prav, da je Rusija napadla Ukrajino. Naša obveza je, da vas podpiramo v iskanju pravice".

Kosova komisarsko petletko torej odpira v duhu prioritet celotne komisije. "Naj ne bo dvoma, Ukrajino si želimo v Evropski Uniji," je minuli teden dejala Ursula von der Leyen. Kosova je dodala, da nas čaka veliko dela, da da je dinamika, ki so jo razvili v Ukrajini, izjemna.