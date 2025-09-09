Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Kosova: Članstvo v EU jamstvo za ukrajinsko varnost

Strasbourg, 09. 09. 2025 10.16 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
60

Najmočnejše jamstvo za varnost Ukrajine je njeno članstvo v Evropski uniji, je v razpravi v Evropskem parlamentu o varnostnih jamstvih za Ukrajino in njeni poti v EU povedala evropska komisarka za širitev Marta Kos. Visoka zunanjepolitična predstavnica unije Kaja Kallas je medtem pozvala k okrepitvi pritiska na Rusijo.

"Pridružitev Ukrajine Evropski uniji je najmočnejše jamstvo za njeno varnost. Vsaka reforma jo utrdi. Vsak odprt sklop pogajalskih poglavij, vsak korak naprej Ukrajino še trdneje zasidra v naš skupni evropski dom. Je tudi sporočilo Moskvi, da je evropska usoda Ukrajine nepovratna," je danes v razpravi z evropskimi poslanci dejala komisarka Marta Kos.

Poudarila je, da Ukrajina ne brani zgolj svojega ozemlja, ampak tudi svobodo in demokracijo v Evropi. "Najmanj, kar lahko storimo, je, da na njihov pogum odgovorimo z enako ravnjo politične odločnosti," je povedala komisarka.

Članicam EU, ki odločajo o odprtju sklopov pogajalskih poglavij, je sporočila, da je čas za obotavljanje minil. Ukrajina je namreč po oceni komisije izpolnila vse pogoje za odprtje prvega sklopa poglavij, ki je vezan na temeljne vrednote unije in vladavino prava. Svet EU je pozvala, naj brez nadaljnjega odlašanja sprejme odločitev o odprtju tega sklopa.

Da je Ukrajina sredi vojne sprejela številne reforme, potrebne za pridružitev uniji, je v svojem nagovoru v Evropskem parlamentu povedala tudi visoka zunanjepolitična predstavnica EU.

Marta Kos
Marta Kos FOTO: Aljoša Kravanja

Ruskega predsednika Vladimirja Putina mir sploh ne zanima, pa je dejala spričo prizadevanj ZDA za končanje vojne. "Ne bo ustavil vojne, dokler ne bo prisiljen v to," je poudarila.

Zato je treba po njenem mnenju še naprej vojaško podpirati Ukrajino in krepiti pritisk na Moskvo s sankcijami. Pripraviti pa se je treba tudi na čas po koncu spopadov, je povedala Kaja Kallas. Dodala je, da bo EU še naprej igrala vlogo pri zagotavljanju varnosti evropske celine.

Kaja Kallas na Bledu
Kaja Kallas na Bledu FOTO: Luka Kotnik

Pri varnostnih jamstvih za Ukrajino namerava med drugim sodelovati z nadaljnjim urjenjem ukrajinskih vojakov, pri čemer v EU poteka razprava, da bi to po koncu spopadov izvajali tudi na ozemlju Ukrajine. Poleg tega bo EU prek svoje civilne misije še naprej podpirala ukrajinsko notranjo varnost, pomagala pa bo tudi pri krepitvi ukrajinske vojaške industrije, je dejala Kallasova.

Nagovorom Kosove in Kallasove je sledila razprava evroposlancev, ki bodo še danes glasovali o poročilu o napredku Ukrajine na njeni poti v unijo.

kos kallas eu parlament
Naslednji članek

Drama na letu v Španijo, potnik odpiral zasilni izhod in izzval množični pretep

Naslednji članek

Štirje dnevi agonije: moški brez vode in hrane obtičal v dvigalu

SORODNI ČLANKI

Kosova kritična do Vučića, ki je evroposlanca označil za drhal

Brnabićeva nad izjave komisarke Kos: Molk bi bila boljša izbira

Kosova in Golob zadovoljna z evropskim proračunom

Izjava Marte Kos: mnenje ali vmešavanje?

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (60)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pamir
09. 09. 2025 11.24
Na netu posnetki Izraelcev ki so preživeli holokavst ki pravijo da se nad Palestinci izvaja holokavst.
ODGOVORI
0 0
Emtisunce
09. 09. 2025 11.23
Kosovarka poišči zdravniško pomoč preden povzročiš novo vojno.
ODGOVORI
0 0
jugalo
09. 09. 2025 11.21
-1
Tak koruptivna država kot je UA nima kaj iskati v EU ;) edino če bo šla EU po poti UA in korupcije… Oz že gre… :)
ODGOVORI
1 2
sabro4
09. 09. 2025 11.19
+3
Kallas , samo včeraj so Izraelci ubili 50 Palestincev, bo kak odziv?? sankcije, obtožbe,.....
ODGOVORI
4 1
jugalo
09. 09. 2025 11.19
-3
In kaj bi to rešilo? EU ni NATO ;)
ODGOVORI
0 3
but_the_ppl_are_retarded
09. 09. 2025 11.19
-3
Več, ko bomo sfedrali uk®ona©ijem, prej bo zadnji ugasnil luč...in prej bo možnost, da se zadeve normalizirajo.
ODGOVORI
0 3
Zgaga Ukrajini
09. 09. 2025 11.12
-4
Ta NATO propaganda je že passe. Zbrcali bodo NATO iz Ukrajine na koncu sami Ukrajinci!
ODGOVORI
4 8
BBcc
09. 09. 2025 11.16
+5
In sprejeli Ruskega agresorja. Sigurno bo tako.😅👌
ODGOVORI
6 1
Rudar
09. 09. 2025 11.20
+3
Zgaga. Ko bo NATO v Ukrajini, bo okupacije hutro konec.
ODGOVORI
3 0
jugalo
09. 09. 2025 11.22
-1
Kitajci in severna Koreja bodo pa samo opazovali v tem primeru a?
ODGOVORI
0 1
Professor
09. 09. 2025 11.09
+3
A je po novem pogoj za vstop v EU da je država kandidatka v vojni? Bravo!
ODGOVORI
7 4
sabro4
09. 09. 2025 11.22
+1
ne ampak da ima skrajno desni režin, prepoved opozicije in da so v vrhu po korupcoiji, pa ja
ODGOVORI
1 0
detect
09. 09. 2025 11.08
+2
ne vem kje je tu logika, da bi morala vsa Evropa v vojni zaradi ukraine.
ODGOVORI
7 5
Wolfman
09. 09. 2025 11.08
+3
Mogoče pa želi EU propasti na račun priključitve Ukrajine v EU? Povsem je možen ta scenarij.
ODGOVORI
7 4
Wolfan muca ne grize srebrni
09. 09. 2025 11.17
+3
A je možn,da je pod kožn.
ODGOVORI
3 0
anatomija
09. 09. 2025 11.08
+6
Ruski proračunski primanjkljaj je že v prvih 8 mesecih presegel letni načrt za več kot en bilijon rubljev, kar je približno 12,5 milijarde dolarjev.
ODGOVORI
9 3
Pamir
09. 09. 2025 11.14
-4
Drobiž, ameriški dolg je že 34.000 milijard.
ODGOVORI
3 7
but_the_ppl_are_retarded
09. 09. 2025 11.23
Glej ti rajš otipljivo imetje...če te pa bile rajcajo, pa poglej tolk triliard so že US ofA dolžne celemu svetu. Mal za referenco...
ODGOVORI
0 0
proofreader
09. 09. 2025 11.08
+6
EU ja, NATO ne. Ampak morajo prej zmanjšati korupcijo in kriminal.
ODGOVORI
7 1
kr en33
09. 09. 2025 11.20
-1
nikamor !!
ODGOVORI
0 1
alicante1234
09. 09. 2025 11.05
+3
Ukrajina ne brani zgolj svojega ozemlja, ampak tudi svobodo in demokracijo v Evropi. 😂 Prepoved ruščine v medijih in javnih ustanovah, prepoved ruske glasbe, derusifikacija - množično preimenovanje geografskih imen, uničevanje spomenikov iz Sovjetskih časov, nasilno novačenje, prepoved delovanja 11 opozicijskih političnih strank, prepoved medijev...
ODGOVORI
5 2
Rudar
09. 09. 2025 11.18
+1
In?
ODGOVORI
2 1
anatomija
09. 09. 2025 11.04
+1
3 krat sem pregledal članek in nikjer nisem opazil omembe NATO, zblojeni R
ODGOVORI
3 2
anatomija
09. 09. 2025 10.58
-13
Ukrajina je tamponska cona med EU in agresivno krvoželjno Rusijo , zato moramo podpreti Ukrajino , da se nam nacizem iz Rusije ne približa preveč
ODGOVORI
5 18
Rudar
09. 09. 2025 11.07
+0
Dober komentar, bravo.
ODGOVORI
3 3
but_the_ppl_are_retarded
09. 09. 2025 11.18
+0
Prizzadetto.
ODGOVORI
1 1
bb5a
09. 09. 2025 10.57
+16
Sam stran s to Ukrajino, nej jo majo Rusi...
ODGOVORI
18 2
kr en33
09. 09. 2025 10.55
+21
potem sem strogo za izstop... se vec mojega denarja posiljat v pralnico se ne grem. Nas pa udarjajo in nabijajo davke kjer le lahko... se tam, kjer res ni treba. Ko pa zmanjka idej pa postavimo radarje na coni 30 km/h... Podpisem anglesko idejo o izstopu takoj..
ODGOVORI
22 1
emilzapata
09. 09. 2025 10.53
+4
Slovenci lahko samo bogeca prosimo, da eu ne bi razpadla, kajti razpoke se ze kazejo, in v tem primeru "suverene Slovenije" ni vec, vse mejne drzave bi prisle po svoje ozemlje, za hrvate se pa se ne ve, sicer smo pa mi itak samo podalpski hrvatje, se tozilo se nam bo po jugi
ODGOVORI
11 7
cirenij
09. 09. 2025 10.53
+23
Martica, ti podpiraj oboroževanje UK s svojo visoko plačico. In tako vsi, ki ste tam ZA. Pri nas je preveč ljudi pomoči potrebnih. Tam je pa tako stran vržen denar. Boš videla!
ODGOVORI
25 2
kakorkoliže
09. 09. 2025 10.52
+13
Bo kakšen referendum v EU državah ali so se vaši gospodarji že demokratično odločili?
ODGOVORI
15 2
anatomija
09. 09. 2025 10.58
-7
Ga ne potrebujemo . Se strinjamo s tem .
ODGOVORI
2 9
Rudar
09. 09. 2025 11.03
-4
Točno tako. Mi se strinjamo.
ODGOVORI
0 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215