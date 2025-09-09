Kosova: Članstvo v EU jamstvo za ukrajinsko varnost

"Pridružitev Ukrajine Evropski uniji je najmočnejše jamstvo za njeno varnost. Vsaka reforma jo utrdi. Vsak odprt sklop pogajalskih poglavij, vsak korak naprej Ukrajino še trdneje zasidra v naš skupni evropski dom. Je tudi sporočilo Moskvi, da je evropska usoda Ukrajine nepovratna," je danes v razpravi z evropskimi poslanci dejala komisarka Marta Kos.
Poudarila je, da Ukrajina ne brani zgolj svojega ozemlja, ampak tudi svobodo in demokracijo v Evropi. "Najmanj, kar lahko storimo, je, da na njihov pogum odgovorimo z enako ravnjo politične odločnosti," je povedala komisarka.
Članicam EU, ki odločajo o odprtju sklopov pogajalskih poglavij, je sporočila, da je čas za obotavljanje minil. Ukrajina je namreč po oceni komisije izpolnila vse pogoje za odprtje prvega sklopa poglavij, ki je vezan na temeljne vrednote unije in vladavino prava. Svet EU je pozvala, naj brez nadaljnjega odlašanja sprejme odločitev o odprtju tega sklopa.
Da je Ukrajina sredi vojne sprejela številne reforme, potrebne za pridružitev uniji, je v svojem nagovoru v Evropskem parlamentu povedala tudi visoka zunanjepolitična predstavnica EU.
Ruskega predsednika Vladimirja Putina mir sploh ne zanima, pa je dejala spričo prizadevanj ZDA za končanje vojne. "Ne bo ustavil vojne, dokler ne bo prisiljen v to," je poudarila.
Zato je treba po njenem mnenju še naprej vojaško podpirati Ukrajino in krepiti pritisk na Moskvo s sankcijami. Pripraviti pa se je treba tudi na čas po koncu spopadov, je povedala Kaja Kallas. Dodala je, da bo EU še naprej igrala vlogo pri zagotavljanju varnosti evropske celine.
Pri varnostnih jamstvih za Ukrajino namerava med drugim sodelovati z nadaljnjim urjenjem ukrajinskih vojakov, pri čemer v EU poteka razprava, da bi to po koncu spopadov izvajali tudi na ozemlju Ukrajine. Poleg tega bo EU prek svoje civilne misije še naprej podpirala ukrajinsko notranjo varnost, pomagala pa bo tudi pri krepitvi ukrajinske vojaške industrije, je dejala Kallasova.
Nagovorom Kosove in Kallasove je sledila razprava evroposlancev, ki bodo še danes glasovali o poročilu o napredku Ukrajine na njeni poti v unijo.
