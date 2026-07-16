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Kosova kritična do izjave srbske ministrice o etničnem čiščenju

Bruselj, 16. 07. 2026 18.23 pred 24 dnevi 3 min branja 2

Avtor:
STA
Marta Kos

Evropska komisarka za širitev Marta Kos je znova obsodila izjavo srbske ministrice Snežane Paunović, da bi leta 1998 etnično očistila Kosovo. V Bruslju je izrazila presenečenje, da je še vedno ministrica. Paunović se je medtem srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću in vladi opravičila za odzive na izjavo, a poudarila, da stoji za njo.

Komisarka Kos je v torek v Bruslju izrazila zgroženost nad izjavo ministrice o etničnem čiščenju na Kosovu in sporočila, da do takšnih izjav lahko obstaja samo ničelna toleranca.

Na posebnem odboru Evropskega parlamenta za evropski ščit za demokracijo (EUDS) je danes znova izrazila zgroženost nad izjavo in izrazila presenečenje, da je Paunović še vedno ministrica. "Res je bilo šokantno slišati kaj takega leta 2026. Ne bom ponavljala, kar je rekla. Ne morem si predstavljati, da bi ministrica po takšni javni izjavi še naprej opravljala svoje delo," je dejala v odgovoru na vprašanja evropskih poslancev, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Marta Kos
Marta Kos
FOTO: AP

Politikom v državah kandidatkah za članstvo v Evropski uniji je sporočila, da ima težo vsaka izrečena beseda. Dodala pa je, da Evropska komisija še vedno meni, da je mesto Srbije v EU, da pa pričakuje jasne politične signale in nadaljevanje reform. Hkrati je poudarila, da si EU ne more privoščiti "trojanskega konja".

Paunović se je medtem srbskemu predsedniku Vučiću in vladi danes opravičila zaradi reakcij na izjavo, podarila pa, da za njo stoji in da je bila vzeta iz konteksta.

"To je moja zgodba, ne pa uradna izjava. Neprijetno je pojasnjevati, da to ni politika predsednika ali vlade," je dejala po poročanju mreže Radio Slobodna Evropa (RSE). Za televizijo Informer je izpostavila, da "stoji za vsako besedo, ki jo je izrekla" in ocenila, da je bila tarča "medijske manipulacije" oblasti v Prištini, saj da so izjavo vzeli iz konteksta.

Ministrica za državno upravo in lokalno samoupravo je omenjeno izjavila v sobotnem pogovoru za srbsko televizijo Kurir, ko je govorila o svojem življenju na Kosovu in odhodu z njega med vojno v takratni pokrajini Zvezne republike Jugoslavije (ZRJ) med letoma 1998 in 1999. Dejala je, da bi, če bi bila leta 1998 na mestu predsednika ZRJ Slobodana Miloševića, "etnično očistila Kosovo". Albancev pa ne bi "likvidirala na način, kot se oni še danes trudijo etnično očistiti Kosovo, ampak tako, da bi vsi, ki se ne čutijo prebivalci ZRJ, to državo zapustili in odšli v svojo matično državo", je dodala.

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Vučić je v sredo sporočil, da izjava ministrice ne odraža njegove volje niti volje srbske vlade ter da je politika srbske države dialog, nikoli pa etnično čiščenje.

Izjavo je obsodila opozicija v Srbiji, obsodili so jo tudi v regiji. Vlada v Prištini je v torek ministrico razglasila za nezaželeno osebo in ji trajno prepovedala vstop na Kosovo ali tranzit preko njega. Pred tem so na vladi za RSE dejali, da je "problem v tem, da se država Srbija na noben način ni nikoli distancirala od Miloševićeve politike".

Zunanji minister Albanije Ferit Hoxha pa je normalizacijo in relativizacijo etničnega čiščenja označil za "šokantno" in za hudo žalitev žrtev vojne, ki je na Kosovu med letoma 1998 in 1999 zahtevala življenja 13.000 civilistov. Več kot 1500 ljudi, večinoma Albancev, še vedno velja za pogrešane.

kosovo marta kos snežana paunović
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KOMENTARJI2

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Kruti_realizem
17. 07. 2026 12.28
Ti marre si en velik nevednez in bullshit propagandist...
Odgovori
+0
1 1
marre
16. 07. 2026 20.59
In točno zato je Amerika oziroma kao Nato posredoval in točno zato je še danes kukanje kako jim je zahod kao ukradel del teritorija, kjer so bli manj k 10% prebivalstva..
Odgovori
-5
1 6
bibaleze
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