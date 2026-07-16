Kosova kritična do izjave srbske ministrice o etničnem čiščenju

Komisarka Kos je v torek v Bruslju izrazila zgroženost nad izjavo ministrice o etničnem čiščenju na Kosovu in sporočila, da do takšnih izjav lahko obstaja samo ničelna toleranca. Na posebnem odboru Evropskega parlamenta za evropski ščit za demokracijo (EUDS) je danes znova izrazila zgroženost nad izjavo in izrazila presenečenje, da je Paunović še vedno ministrica. "Res je bilo šokantno slišati kaj takega leta 2026. Ne bom ponavljala, kar je rekla. Ne morem si predstavljati, da bi ministrica po takšni javni izjavi še naprej opravljala svoje delo," je dejala v odgovoru na vprašanja evropskih poslancev, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Marta Kos FOTO: AP

Politikom v državah kandidatkah za članstvo v Evropski uniji je sporočila, da ima težo vsaka izrečena beseda. Dodala pa je, da Evropska komisija še vedno meni, da je mesto Srbije v EU, da pa pričakuje jasne politične signale in nadaljevanje reform. Hkrati je poudarila, da si EU ne more privoščiti "trojanskega konja". Paunović se je medtem srbskemu predsedniku Vučiću in vladi danes opravičila zaradi reakcij na izjavo, podarila pa, da za njo stoji in da je bila vzeta iz konteksta. "To je moja zgodba, ne pa uradna izjava. Neprijetno je pojasnjevati, da to ni politika predsednika ali vlade," je dejala po poročanju mreže Radio Slobodna Evropa (RSE). Za televizijo Informer je izpostavila, da "stoji za vsako besedo, ki jo je izrekla" in ocenila, da je bila tarča "medijske manipulacije" oblasti v Prištini, saj da so izjavo vzeli iz konteksta. Ministrica za državno upravo in lokalno samoupravo je omenjeno izjavila v sobotnem pogovoru za srbsko televizijo Kurir, ko je govorila o svojem življenju na Kosovu in odhodu z njega med vojno v takratni pokrajini Zvezne republike Jugoslavije (ZRJ) med letoma 1998 in 1999. Dejala je, da bi, če bi bila leta 1998 na mestu predsednika ZRJ Slobodana Miloševića, "etnično očistila Kosovo". Albancev pa ne bi "likvidirala na način, kot se oni še danes trudijo etnično očistiti Kosovo, ampak tako, da bi vsi, ki se ne čutijo prebivalci ZRJ, to državo zapustili in odšli v svojo matično državo", je dodala.