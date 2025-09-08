Svetli način
Tujina

Kosova kritična do Vučića, ki je evroposlanca označil za drhal

Dunaj, 08. 09. 2025 17.42 | Posodobljeno pred 47 minutami

Evropska komisarka za širitev Marta Kos je bila kritična do izjav srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki je evropska poslanca ob udeležbi na protestih v Srbiji označil za drhal. Ko nekdo evropske poslance označi za drhal, to razkriva vprašljivo razumevanje demokracije, je dejala po srečanju z avstrijsko zunanjo ministrico Beate Meinl-Reisinger.

Marta Kos in avstrijska zunanja ministrica Beate Meinl-Reisinger sta na srečanju spregovorili o obetih kandidatk za članstvo v EU, pri čemer je Kosova hvalila dosežke Albanije in Črne gore. Po drugi strani pa je bila kritična do prizadevanj Srbije, zlasti na področju pravne države, pravosodja in svobode medijev.

"Kdor na teh področjih ne bo opravil potrebnega, ne bo mogel pristopiti," je po poročanju avstrijske tiskovne agencije dejala na skupi novinarski konferenci z Meinl-Reisinger.

Evropska komisarka za širitev Marta Kos
Evropska komisarka za širitev Marta Kos FOTO: AP

Kritizirala je tudi nedavne izjave Vučića, ki je ta konec tedna evropska poslanca iz vrst Zelenih Vulo Ceci in Rasmusa Nordqvista, ki sta se udeležila protivladnih protestov v Novem Sadu, označil za drhal. "Ko nekdo evropske poslance označi za drhal, to razkriva vprašljivo razumevanje demokracije," je dejala.

Srbija bi se morala po njenih besedah raje osredotočiti na reforme, denimo na področju volilne zakonodaje, "ki bi zagotovila, da bi o večini odločala zgolj volja srbskega naroda".

Kosova je že aprila med obiskom v Beogradu pozvala državo, ki je kandidatka za članstvo v EU, k sprejetju reform na področjih pravosodja, volilne zakonodaje in medijev.

Sredi avgusta je izrazila zaskrbljenost zaradi poročil o nasilju na protivladnih protestih, kar je naletelo na kritike srbskih oblasti.

6 3
