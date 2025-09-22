Svetli način
Tujina

Kosova: Trdno verjamem v evropsko prihodnost Bosne in Hercegovine

Sarajevo, 22. 09. 2025 12.36 | Posodobljeno pred 14 dnevi

Avtor
D. S.
Komentarji
8

Član predsedstva BiH Denis Bećirović se je sestal s komisarko za širitev Evropske unije Marto Kos, na katerem sta razpravljala o trenutnih razmerah v Bosni in Hercegovini ter izzivih, ki upočasnjujejo njen napredek na evropski poti.

Denis Bećirović je ob srečanju s Kosovo poudaril, da sta članstvo Bosne in Hercegovine v EU, pa tudi članstvo v Natu, strateška cilja države.

Poudaril je, da so destruktivna dejanja nekdanjega predsednika entitete RS Milorada Dodika in njegovih najbližjih sodelavcev upočasnila procese reform in ogrozila ustavni red Bosne in Hercegovine. Država je s tem izgubila zagon, ki ga je dosegla po pridobitvi statusa kandidatke in začetku pogajanj za članstvo v EU, poroča bosanska tiskovna agencija Fena.

Bećirović je opozoril, da nadaljevanje takšnih neustavnih dejavnosti predstavlja grožnjo miru in stabilnosti ter zahteva odločen odziv.

Denis Bećirović
Denis Bećirović FOTO: AP

Poudaril je, da mora BiH v prihajajočem obdobju še bolj poudariti pomen nemotenega delovanja dveh pomembnih institucij, Urada visokega predstavnika mednarodne skupnosti in Ustavnega sodišča Bosne in Hercegovine. Ti dve instituciji sta se izkazali za ključni pri varovanju ustavnega reda Bosne in Hercegovine ter Daytonskega mirovnega sporazuma, je dejal Bećirović.

Komisarka EU za širitev Marta Kos je poudarila, da trdno verjame v evropsko prihodnost Bosne in Hercegovine ter da je treba spoštovati državne institucije Bosne in Hercegovine.

Spodbudila je nadaljevanje reformnih procesov v Bosni in Hercegovini ter poudarila, da je njihovo izvajanje ključni predpogoj za začetek pristopnih pogajanj z EU.

Evropska komisarka za širitev Marta Kos
Evropska komisarka za širitev Marta Kos FOTO: AP

Kosova je dejala, da Evropska komisija močno podpira institucije Bosne in Hercegovine pri krepitvi pravne države in izboljšanju institucionalne funkcionalnosti ter da od vseh političnih akterjev pričakuje odločno zavezanost izpolnjevanju evropskih prioritet, je sporočilo predsedstvo BiH.

bih marta kos bećirović bosna širitev eu
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rudar.
22. 09. 2025 20.27
+2
Bosno,Srbijo,Makedonijo,turčijo.in črno goro čimprej sprejet v eu.Pa Moldavjjo in Gruzijo tudi.Prepovedat pa vstop Norveški in Švici.Ne rabmo takih res ne.
ODGOVORI
2 0
walter2
22. 09. 2025 17.38
+1
Koliko let Turčija čaka pred vrati EU?Ve se zakaj in Bosna je enaka!
ODGOVORI
2 1
Sixten Malmerfelt
22. 09. 2025 16.35
+1
Dej Kosovka nehi s tem eu birokratskim kravatarskim sprenevedanjem glede BiH: verjeti, upati in podobnim sr......, Azov Ukrajino bi sprejeli čez noč v EU, pa čeprav ne izpolnjuje nobenega pogoja!
ODGOVORI
4 3
Glavni_Baja
22. 09. 2025 15.13
+3
bla bla bla 🥱🥱🥱
ODGOVORI
4 1
ljubečAZILANT
22. 09. 2025 14.53
-1
Kosova ne upa povedati, da so bili predniki in ustanovitelji Bosne vsi nosilci KRIŽA, tisti ki so pa prinesli islam so pa uničevali vse pred sabo in širili djihad. Torej, pravično je, da se bosna razdeli Kristjanom. Srbom in Hrvatom po neki pravični mednarodni shemi. Bosanci islamske vere pa lahko se integrirajo. In problem rešen. EU verzija reševanja bo še samo EU POKOPALA
ODGOVORI
1 2
Sixten Malmerfelt
22. 09. 2025 16.36
+1
večji problem so mošeje v Nemčiji in Belgiji, itd., kakor islam v Bosni!
ODGOVORI
2 1
ajdanakolesu
22. 09. 2025 14.35
+1
Dokler ima BIH tako močno razdeljen narod po ulicah, vaseh in mestih, ni pričakovati da bodo še kdaj med seboj složni. To je uspelo samo Titu.
ODGOVORI
1 0
osservatore
22. 09. 2025 14.21
+3
"Kosova: Trdno verjamem v evropsko prihodnost Bosne in Hercegovine". Gospa Kos ne sledi dogodkom. Ena entiteta ali vsaj 35% prebivalcev ne želi v EU, ampak prisega na Rusijo.
ODGOVORI
5 2
