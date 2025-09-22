Kosova: Trdno verjamem v evropsko prihodnost Bosne in Hercegovine

Denis Bećirović je ob srečanju s Kosovo poudaril, da sta članstvo Bosne in Hercegovine v EU, pa tudi članstvo v Natu, strateška cilja države.

Poudaril je, da so destruktivna dejanja nekdanjega predsednika entitete RS Milorada Dodika in njegovih najbližjih sodelavcev upočasnila procese reform in ogrozila ustavni red Bosne in Hercegovine. Država je s tem izgubila zagon, ki ga je dosegla po pridobitvi statusa kandidatke in začetku pogajanj za članstvo v EU, poroča bosanska tiskovna agencija Fena.

Bećirović je opozoril, da nadaljevanje takšnih neustavnih dejavnosti predstavlja grožnjo miru in stabilnosti ter zahteva odločen odziv.