Kosova: Trdno verjamem v evropsko prihodnost Bosne in Hercegovine

Denis Bećirović je ob srečanju s Kosovo poudaril, da sta članstvo Bosne in Hercegovine v EU, pa tudi članstvo v Natu, strateška cilja države.
Poudaril je, da so destruktivna dejanja nekdanjega predsednika entitete RS Milorada Dodika in njegovih najbližjih sodelavcev upočasnila procese reform in ogrozila ustavni red Bosne in Hercegovine. Država je s tem izgubila zagon, ki ga je dosegla po pridobitvi statusa kandidatke in začetku pogajanj za članstvo v EU, poroča bosanska tiskovna agencija Fena.
Bećirović je opozoril, da nadaljevanje takšnih neustavnih dejavnosti predstavlja grožnjo miru in stabilnosti ter zahteva odločen odziv.
Poudaril je, da mora BiH v prihajajočem obdobju še bolj poudariti pomen nemotenega delovanja dveh pomembnih institucij, Urada visokega predstavnika mednarodne skupnosti in Ustavnega sodišča Bosne in Hercegovine. Ti dve instituciji sta se izkazali za ključni pri varovanju ustavnega reda Bosne in Hercegovine ter Daytonskega mirovnega sporazuma, je dejal Bećirović.
Komisarka EU za širitev Marta Kos je poudarila, da trdno verjame v evropsko prihodnost Bosne in Hercegovine ter da je treba spoštovati državne institucije Bosne in Hercegovine.
Spodbudila je nadaljevanje reformnih procesov v Bosni in Hercegovini ter poudarila, da je njihovo izvajanje ključni predpogoj za začetek pristopnih pogajanj z EU.
Kosova je dejala, da Evropska komisija močno podpira institucije Bosne in Hercegovine pri krepitvi pravne države in izboljšanju institucionalne funkcionalnosti ter da od vseh političnih akterjev pričakuje odločno zavezanost izpolnjevanju evropskih prioritet, je sporočilo predsedstvo BiH.
