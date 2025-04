Kosova v Srbiji z Vučićem tudi o njegovem obisku Moskve

Obstaja zagon za širitev EU in želimo, da Srbija izkoristi to enkratno priložnost, je v torek po srečanju s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem v Beogradu sporočila evropska komisarka za širitev Marta Kos. Govorila sta tudi o Vučićevi udeležbi na vojaški paradi v Moskvi 9. maja. V Bruslju so opozorili, da bo to vplivalo na pot Srbije v EU.