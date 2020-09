Kosovo nad 'črne' igralnice, aretirali tudi deset policistov

Med obsežno akcijo zapiranja ilegalnih igralnic na Kosovu so aretirali tudi najmanj deset policistov. V raciji v vasi Karačevo, tik ob meji s Srbijo, je sodelovalo več sto policistov. Kot je kasneje sporočila policija, je šlo za do zdaj največjo tovrstno operacijo, ki so jo kadar koli izvedli na Kosovu. Sledila je eno leto trajajoči preiskavi, ki se je v večji meri sicer osredotočala na organiziran kriminal, poroča BBC.

Jetish Maloku, glavni tožilec za vzhodno okrožje Gnjilana, je medijem dejal, da so policisti v zvezi z nezakonitim igralništvom, prostitucijo ter trgovino z ljudmi, orožjem in drogami aretirali najmanj 35 oseb. Med njimi je vsaj 10 obmejnih policistov, ki naj bi pomagali pri nezakonitih čezmejnih dejavnostih.

Po navedbah kosovske policije so 12 'podzemnih kazinov' porušili, igralne aparate pa zasegli.