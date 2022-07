Kosovo uvaja nove ukrepe, Vučić Prištino pozval, naj se spametuje

Uradni Beograd temu ostro nasprotuje in srbski predsednik Aleksandar Vučić je Prištino in njene zaveznice danes znova pozval, naj se spametujejo. Kot je posvaril, bi lahko namreč administrativne odločitve Prištine vodile v incidente in spopade.

Opozoril je, da je situacija za Srbe na Kosovu zelo zapletena, Srbija pa po njegovem "še nikoli ni bila v tako kompleksni in težki situaciji kot danes". Ljudi je obenem pozval, naj ne glede na vse provokacije ostanejo mirni in ne dajo Albancem nobenega povoda, da začnejo streljati v množico.

Gre sicer za recipročne ukrepe Prištine, saj Srbija že 11 let ne dovoljuje vstop državljanom Kosova s kosovskimi dokumenti, ampak jim izdaja posebna dovoljenja.