Kosovo vztraja pri preregistraciji vozil, a je podaljšalo rok

Odločitev, ki jo je premier Albin Kurti najavil po seji vlade v Prištini, bo izvedena v več fazah, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Med 1. in 21. novembrom bodo prebivalci, ki ne bodo preregistrirali vozil na kosovske tablice, prejeli opomin. Med 21. novembrom in 21. januarjem bodo organi kršiteljem izdali denarne kazni, od takrat do dokončnega izteka roka pa bodo lahko koristili poskusne tablice. Po 21. aprilu bo dovoljena izključno raba tablic Republike Kosovo.

Po Kurtijevih besedah s takšno odločitvijo prištinske oblasti kažejo svojo resnost, da implementirajo napovedane spremembe, in dajejo "priložnost vsem, ki se želijo integrirati," poroča severnokosovski spletni portal Kossev.

Prištino so k ponovnemu podaljšanju roka za zamenjavo registrskih tablic v zadnjih dneh in tednih intenzivno pozivali predstavniki EU in ZDA, a je Kurti to doslej zavračal.

Ta ukrep je usmerjen v srbsko skupnost na Kosovu, ki še vedno skoraj izključno uporablja registrske tablice Srbije, ki ne priznava neodvisnega Kosova.

Direktor srbskega vladnega urada za Kosovo Petar Petković se je že ostro odzval na današnji sklep, rekoč, da je Kurti "pripravil pekel za Srbe" od prvega novembra dalje.