Kosovo z novo vlado, Kurti ostaja premier

V nagovoru poslancem pred glasovanjem je Kurti predstavil program vlade, v katerem se je zavzel za krepitev gospodarstva in naložb v obrambo. "V teh letih smo bili, kot smo vsi videli, nenehno izpostavljeni napadom in grožnjam Srbije," je dejal.

Kosovska predsednica Vjosa Osmani je v sredo zvečer mandat za sestavo vlade podelila Kurtiju, parlament pa je novo vlado kmalu zatem tudi potrdil. Za novo vlado je glasovalo 66 poslancev v 120-članskem parlamentu, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Kljub temu je obljubil, da si bo prizadeval za normalizacijo odnosov z Beogradom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Normalizacija je vprašanje ureditve odnosov med dvema državama, to je dvostranskih zunanjih odnosov, in ne vmešavanja ali poseganja v notranje zadeve," je še dodal.

Na rednih parlamentarnih volitvah februarja lani je največ glasov osvojila Kurtijeva stranka Samoopredelitev, a si ni zagotovila podpore za oblikovanje vlade. Sledile so predčasne volitve decembra lani, na katerih je znova zmagala Samoopredelitev, ki je prejela 51,1 odstotka glasov in si zagotovila 57 sedežev.

Potrditev dokončnega izida predčasnih volitev je sicer trajala več tednov, saj so na Kosovu odredili vnovično štetje glasovnic zaradi številnih netočnosti pri predhodnem štetju.