Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Kosovo z novo vlado, Kurti ostaja premier

Priština, 12. 02. 2026 07.25 pred 54 minutami 1 min branja 2

Avtor:
N.V. STA
Albin Kurti

Kosovski parlament je potrdil novo vlado pod vodstvom dosedanjega premierja Albina Kurtija, s čimer se je po približno letu dni končal politični zastoj v državi. Kurti se je med predstavitvijo programa vlade zavzel za krepitev gospodarstva Kosova in naložb v obrambo.

Kosovska predsednica Vjosa Osmani je v sredo zvečer mandat za sestavo vlade podelila Kurtiju, parlament pa je novo vlado kmalu zatem tudi potrdil. Za novo vlado je glasovalo 66 poslancev v 120-članskem parlamentu, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

V nagovoru poslancem pred glasovanjem je Kurti predstavil program vlade, v katerem se je zavzel za krepitev gospodarstva in naložb v obrambo. "V teh letih smo bili, kot smo vsi videli, nenehno izpostavljeni napadom in grožnjam Srbije," je dejal.

Albin Kurti
Albin Kurti
FOTO: AP

Kljub temu je obljubil, da si bo prizadeval za normalizacijo odnosov z Beogradom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Normalizacija je vprašanje ureditve odnosov med dvema državama, to je dvostranskih zunanjih odnosov, in ne vmešavanja ali poseganja v notranje zadeve," je še dodal.

Na rednih parlamentarnih volitvah februarja lani je največ glasov osvojila Kurtijeva stranka Samoopredelitev, a si ni zagotovila podpore za oblikovanje vlade. Sledile so predčasne volitve decembra lani, na katerih je znova zmagala Samoopredelitev, ki je prejela 51,1 odstotka glasov in si zagotovila 57 sedežev.

Potrditev dokončnega izida predčasnih volitev je sicer trajala več tednov, saj so na Kosovu odredili vnovično štetje glasovnic zaradi številnih netočnosti pri predhodnem štetju.

albin kurti kosovo

18-letnica najprej ubila mamo in polbrata, napad nadaljevala na šoli

EU pod pritiskom: voditelji o gospodarskih in geopolitičnih spremembah

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Morgoth
12. 02. 2026 08.28
Člana kulta SD Tanja Fajon in Matjaž Rakovec sta presrečna.
Odgovori
0 0
ptuj.si
12. 02. 2026 08.01
Golob si mu že čestital, svojemu prijatelju???
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Zvezdnica priznala: Ločena spalnica za mir in srečo v zvezi
Kako v resnici izgleda šolanje na domu? Mamica opisuje njihov vsakdan
Kako v resnici izgleda šolanje na domu? Mamica opisuje njihov vsakdan
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
zadovoljna
Portal
Poročila se je s trenerjem, a zakon se ni končal srečno
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi
Prenehanje uživanja kave: Kaj se zgodi z vašim telesom?
Prenehanje uživanja kave: Kaj se zgodi z vašim telesom?
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
vizita
Portal
3 horoskopska znamenja, ki najpogosteje zanemarjajo svoje zdravje
Moški po 50. letu naj bodo pozorni na pogosto spregledano zdravstveno tveganje
Moški po 50. letu naj bodo pozorni na pogosto spregledano zdravstveno tveganje
Kaj kralj Charles običajno poje v enem dnevu
Kaj kralj Charles običajno poje v enem dnevu
Tri prehranska dopolnila, ki jih ne smete kombinirati z vitaminom C
Tri prehranska dopolnila, ki jih ne smete kombinirati z vitaminom C
cekin
Portal
Za toliko se bo letos zvišal regres
Zvišanje plač v prvi polovici leta napoveduje 65 odstotkov slovenskih delodajalcev
Zvišanje plač v prvi polovici leta napoveduje 65 odstotkov slovenskih delodajalcev
Na koliko časa mladi danes menjajo službo? Raziskava razkriva prave razloge za odhode
Na koliko časa mladi danes menjajo službo? Raziskava razkriva prave razloge za odhode
Noro odkritje s Super Bowla 2026 – koliko so v resnici zaslužili 'človeški grmi' v nastopu Bad Bunnyja
Noro odkritje s Super Bowla 2026 – koliko so v resnici zaslužili 'človeški grmi' v nastopu Bad Bunnyja
moskisvet
Portal
Moški, pozor: Ta vrsta hrane povečuje vašo neplodnost
Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo
Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo
Kaj valentinovo v resnici pomeni moškim?
Kaj valentinovo v resnici pomeni moškim?
Njegovo priznanje je zasenčilo osvojeno medaljo
Njegovo priznanje je zasenčilo osvojeno medaljo
dominvrt
Portal
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
10 imen za pse s čudovitim pomenom
10 imen za pse s čudovitim pomenom
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
okusno
Portal
Značilne jedi, ki se pripravljajo na debeli četrtek
Valentinova sladica v kozarcu, ki vabi in navduši
Valentinova sladica v kozarcu, ki vabi in navduši
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
voyo
Portal
Kmetija
Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje
Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534