Kosovo zaradi protestov začasno zaprlo mejna prehoda s Srbijo

V petek je več deset protestnikov v Srbiji preprečilo promet v državo s Kosova v protest proti zaprtju srbskih institucij in uradov na Kosovu.

Kosovske oblasti so posledično zaprle mejna prehoda Brnjak in Merdare. Kot je na Facebooku sporočil kosovski notranji minister Xhelal Svecla, pa so ju zvečer znova odprli, potem ko so bile blokade, ki so jih izvajali "zamaskirani skrajneži na ozemlju Srbije", odpravljene.

Kosovska zunanja ministrica Donika Gervalla-Schwarz je v petek novinarjem dejala, da so srbski protesti "še en dokaz več", da poskuša Beograd izzvati in destabilizirati Kosovo.

Kosovska policija je sicer 30. avgusta izvedla racije v občinskih uradih v Leposaviću, Mitrovici, Zvečanu in Zubinem potoku in jih zaprla. Med drugim naj bi vdrli v prostore kliničnega centra v Mitrovici, urada za Kosovo ter enega od centrov za socialno delo.

Policija tudi danes, že deseti dan, blokira poslopja srbskih uradov in institucij na severu Kosova, kjer živijo večinoma Srbi. Več kot sto zaposlenih v srbskih institucijah tako še vedno ne more na svoja delovna mesta, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.