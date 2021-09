Srbske enote v bližini meje s Kosovom v povečani pripravljenosti

Kosovske oblasti so sporočile, da pri izvajanju novih pravil ukrepi niso usmerjeni proti srbskemu prebivalstvu. "Začenjamo izvajati sporazum, o katerem sta se strinjali tako Srbija kot Evropska unija," je ob implementaciji ukrepov dejal kosovski premier Albin Kurti. Nato so oblasti na severu Kosova, kjer živi večinsko srbsko prebivalstvo, razporedile posebne policijske enote, potem ko je več sto Srbov blokiralo ceste v bližini administrativnih prehodov Jarinje in Brnjak med Srbijo in Kosovom.

Razmere pa so se danes dodatno zaostrile, potem ko naj bi v bližini administrativnega prehoda Brnjak nekaj po 11. uri pripadniki kosovske specialne enote Rosu pretepli tri lokalne Srbe. Kot poroča RTS, je eden utrpel težje poškodbe, prepeljan pa je bil v bolnišnico v Kosovski Mitrovici. Direktor pisarne za Kosovo in Metohijo Petar Pertković je incident ostro obsodil, odgovornost pa neposredno naprtil Kurtiju.

Kosovska policija je že zanikala, da bi pretepla tri osebe v bližini prehoda Brnjak, so pa priznali, da so pregledali tri tovornjake in njihove voznike. Kot so pojasnili, so se za postopek odločili zato, ker so vozili za policijsko kolono in s tem ogrožali varnost policistov in izvedbo policijske akcije, poročajo kosovski mediji. Voznike so nato izpustili.

Srbski minister za obrambo Nebojša Stefanović pa je sporočil, da so enote srbske vojske v Raški in Novem Pazarju zaradi dogajanja na severu Kosova v povišani bojni pripravljenosti.