S prvim septembrom na severu le kosovske registrske tablice

Kurti se je sestal s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, s katerim sta razpravljala o normalizaciji odnosov med Kosovom in Srbijo. Kurti je še dejal, da srbska stran v Bruslju ni pripravila konstruktivnih predlogov za rešitev krize. Štiri predloge je pripravil posebni predstavnik EU za dialog med Kosovim in Srbijo Miroslav Lajčak.

"Za registrske tablice z oznako KS ni več potrebe, da se vrnejo v promet, niti se ne morejo. Ena izmed možnosti je bila, da izdamo nevtralne registrske tablice brez državne oznake," je povedal Kurti in dodal, da po njegovo srbska stran po nepotrebnem vodi zaostreno retoriko. Kosovska vlada se je tako odločila za preregistracijo vozil, ki bodo morala imeti oznako RKS. Po njegovih besedah uveljavitev novih sklepov ne bodo več prestavljali.

Na Kosovu je bila s 1. avgustom predvidena prepoved vstopa na ozemlje osebam s srbskimi osebnimi izkaznicami. Namesto tega so v sklepu zapisali, da bodo začeli začeli izdajati posebne vstopno-izstopne dokumente, ki bodo veljali tri mesece. Prepovedali so tudi registrske oznake, ki jih za kraje na Kosovu izdaja Srbija.

Blokade prometnic

Pred uvedbo prepovedi vstopa na ozemlje Kosova s srbskimi osebnimi izkaznicami, so se v severnem delu Kosovske Mitrovice oglasile sirene, kar je mnoge prestrašene prebivalce spravilo na ulice. Srbi so na severu države s kamioni blokirali cesto v bližini mejnega prehoda Jarinje. Kosovska policija je zaradi barikad posledično zaprla mejna prehoda Brnjak in Jarinje.

Kosovska vlada je nato sporočila, da so se zaradi napetosti odločili uveljavitev novih pravil na meji preložiti na 1. september, Kosovski Srbi pa so odstranili blokade z vseh glavnih in stranskih prometnic na severu Kosova.

Gre sicer za recipročne ukrepe Prištine, saj Srbija že 11 let ne dovoljuje vstop državljanom Kosova s kosovskimi dokumenti, ampak jim izdaja posebna dovoljenja.