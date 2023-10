Osmanijeva v Granadi: Najprej sankcije, potem lahko govorimo o ostalem

Golob za previdnost pri uvajanju sankcij proti Srbiji

Premier Robert Golob se je ob prihodu na zasedanje EPS v Granadi zavzel za previdnost pri sprejemanju morebitnih sankcij proti Srbiji po nedavnih spopadih na severu Kosova. Kot je povedal, o uvedbi morebitnih sankcij proti Srbiji voditelji članic EU še niso razpravljali. "Mislim pa, da moramo biti pri tem previdni, konsistentni in vztrajni," je poudaril.

Po njegovem mnenju je treba umiriti razmere in iskati trajno rešitev. "Ne verjamem, da sankcije same po sebi lahko pripeljejo k trajni rešitvi. Če bo treba in če bo zato obstajalo enotno stališče, se bo Slovenija pridružila. Ni pa nujno, da je to prvi in edini korak," je povedal.

Zadnje dogajanje na severu Kosova, kjer so bili v terorističnem napadu in kasnejših spopadih ubiti kosovski policist in trije srbski napadalci, je obsojanja vredno, je še dejal Golob. Prav je, da mednarodna skupnost obsodi posameznike, ki so spodbujali k eskalaciji. Tudi Slovenija ostro obsoja posameznike, ki so pri tem sodelovali oziroma vodili ta proces, je dejal.

Rešitev za napetosti sicer vidi v ponovitvi volitev v štirih večinsko srbskih občinah na severu Kosova. Vse, tudi kosovske Srbe, je pozval k sodelovanju na volitvah, da bi izvolili legitimne oblasti.

To je sicer prvo mednarodno srečanje po terorističnem napadu in spopadih na severu Kosova, zaradi katerih so se še zaostrili odnosi med Kosovom in Srbijo. Odgovornost za napad je prevzel nekdanji podpredsednik največje stranke Srbov na Kosovu Srbske liste Milan Radoičić, ki goji tesne stike s srbskimi oblastmi. Priština odgovornost pripisuje Beogradu, ki pa zanika vpletenost.