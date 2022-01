Kosovska policija zasegla volilni material za srbski referendum o spremembah ustave

V petek pozno zvečer so kosovski policisti na mejnem prehodu Merdare ustavili osebno vozilo in dve tovorni vozili, so sporočili. Kot so dejali, sta tovornjaka z volilnim materialom ostala zasežena. Volilni material so po navedbah kosovske policije zasegli, ker srbske oblasti niso imele dovoljenja za uvoz v državo, in ga predali kosovski carini.

Poleg tega so pridržali tudi tri voznike in koordinatorja srbske volilne komisije, Marka Jankovića. Odvzeli so jim telefone in jih odpeljali na približno deset kilometrov oddaljeno policijsko postajo. Izpustili so jih danes, četverica pa se je že vrnila v Beograd, je po poročanju RTS povedal direktor srbskega urada za Kosovo, Petar Petković.