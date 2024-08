Kosovske oblasti zaprle srbske institucije in vdrle v prostore kliničnega centra

Kosovski minister za lokalno upravo Elbert Krasniqi je potrdil zaprtje petih tako imenovanih vzporednih institucij na severu, kjer živi večina srbske etnične manjšine in na spletu zapisal, da "kršijo ustavo in zakone Republike Kosovo". Srbija namreč od razglasitve neodvisnosti Kosova leta 2008, ki je Beograd ne priznava, še naprej pomaga srbski manjšini. "Vzporedne nezakonite institucije lokalne samouprave, ki so delovale po direktivah Srbije ter kršile ustavnost in zakone Republike Kosovo, so bile zaprte," je v izjavi dejal Krasniqi. Po njegovih besedah na Kosovu namreč "ni prostora za nezakonito delovanje in vzporedne storitve", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah portala Kosovo Online so pripadniki posebne enote kosovske policije racije izvedli na občinskih uradih v Leposaviću, Mitrovici, Zvečanu in Zubinem potoku. Srbska tiskovna agencija Tanjug poroča, da je policija med drugim vdrla tudi v prostore kliničnega centra v Mitrovici, urada za Kosovo in Metohijo ter enega od centrov za socialno delo.