Kosovski minister bi vilo srbskega politika spremenil v policijsko postajo

Štiri dni po spopadih v Banjski je kosovska policija preiskala več lokacij na severu Kosova, med drugim tudi zaseženo vilo na jezeru Gazivode, ki je v lasti Milana Radoičića. Kosovski notranji minister pa je razkril tudi, da namerava vilo srbskega politika spremeniti v policijsko postajo kosovske policije za enoto s čolni. Velika Britanija bo medtem v okviru misije Kfor okrepila svojo prisotnost na Kosovu. Tja nameravajo poslati še 200 vojakov.

Kosovski notranji minister Dželjalj Svećlja je napovedal, da namerava vilo Milana Radoičića, ki se nahaja na jezeru Gazivode, spremeniti v postajo kosovske policije, ki bi imela tudi čolne, poroča Klix.ba.

Pojasnil je, da je vila srbskega politika na jezeru Gazivode zgrajena na zemljišču Agencije za gozdove Kosova ter da se z ministrom za kmetijstvo pogovarja, da bi to premoženje prenesli na ministrstvo za notranje zadeve. "Želimo, da ga kosovska policija uporablja kot postajo za enoto s čolni v mejnem oddelku," je dejal na novinarski konferenci. Po uradnih podatkih kosovske policije in navedbah Beograda so v spopadu v Banjski poleg enega pripadnika kosovske policije padli tudi trije oboroženi in uniformirani Srbi s Kosova, poroča portal KoSSev. Svećlja je dejal, da se akcija kosovske policije nadaljuje ter da potekajo preiskave na terenu. Poročila obveščevalnih služb pa da kažejo, da je v Banjski še več mrtvih.

Minister je ponovno zahteval tudi izročitev tistih, ki so uspeli zapustili ozemlje Kosova. "Glede izročitve je na tožilstvu, da nadaljuje postopek. Prav tako je treba začeti postopek izročitve ne samo Radoičića, ampak tudi drugih prek mednarodnih partnerjev," je dejal. Velika Britanija bo na Kosovo poslala še 200 vojakov Velika Britanija bo okrepila svojo prisotnost v okviru misije Kfor zveze Nato na Kosovu. "Razširitev naše podpore silam Kfor poudarja našo neomajno podporo Natu in varnosti v regiji Zahodnega Balkana," je v nedeljo sporočil vodja britanskega generalštaba Tony Radakin. Na območje nameravajo poslati še 200 vojakov, skupno jih bo tako na Kosovu 600. Tiskovni predstavnik Nata Dylan White je navedbe Londona potrdil in dodal, da bodo tudi druge zaveznice okrepile svojo prisotnost na Kosovu. "Odločitev sledi nasilnemu napadu na kosovsko policijo 24. septembra in povečani napetosti v regiji," je dodal.

Zveza Nato je že v petek sporočila, da bo v okviru misije Kfor na Kosovo poslala okrepitve. Članice Nata so zaradi napadov na policijo v kraju Banjska ob tem izrazile globoko zaskrbljenost zaradi vse večjih napetosti na severu države. ZDA pa so medtem opozorile na zbiranje srbskih oboroženih sil na kosovski meji. Beograd so pozvali, naj umakne vojake. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je nato v soboto v izjavi za časnik Financial Times zatrdil, da nima namena ukazati vojski prestopa meje s Kosovom. Napovedal je umik srbskih sil s tega območja.