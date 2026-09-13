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Kosovski parlament potrdil novo vlado Albina Kurtija

Priština, 13. 09. 2026 16.35 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Albin Kurti

Kosovski parlament je s podporo 62 izmed 120 poslancev potrdil novo vlado pod vodstvom premierja Albina Kurtija. Politična in institucionalna kriza na Kosovu, ki traja že od februarja lani, sicer kljub napredku s tem ni povsem razrešena.

Vlado sestavljajo predvsem člani stranke Albina Kurtija Samoopredelitev, potrjena pa je bila tudi zahvaljujoč glasovom poslancev manjšin, z izjemo srbske. Dve glavni opozicijski stranki sta medtem bojkotirali zasedanje parlamenta.

Kurti je v nagovoru pred glasovanjem zagotovil, da bodo socialna vprašanja med prednostnimi nalogami njegove nove vlade. Glede zunanje politike pa je dejal, da pridobitev statusa države kandidatke za članstvo v EU "ostaja glavni cilj /.../ in prednostna strateška usmeritev".

Kljub današnjemu glasovanju, ki predstavlja svojevrsten napredek v dolgotrajni politični krizi na Kosovu, ta še vedno ni končana.

Politična in institucionalna kriza na Kosovu traja že od februarja lani, ko so kljub prepričljivi zmagi Kurtijeve Samoopredelitve sledili številni neuspešni poskusi konstituiranja parlamenta in oblikovanja vlade. Letošnje junijske predčasne volitve so razpisali, ker poslanci po izteku mandata nekdanje predsednice države Vjose Osmani v ustavnem roku niso uspeli izvoliti novega predsednika.

Kosovski poslanci so nato v sredo na ustanovni seji vendarle izvolili začasno predsednico države Albuleno Haxhiu za predsednico parlamenta. S tem se je odprla pot za konstituiranje parlamenta, oblikovanje nove vlade in izvolitev predsednika države.

Kurti je že na sredini ustanovni seji opozoril, da konstituiranje skupščine in oblikovanje vlade ne preprečujeta novih volitev, če ne bodo izvolili tudi predsednika države. Za veljavnost glasovanja o predsedniku bo moralo biti v dvorani navzočih najmanj 80 od 120 poslancev.

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